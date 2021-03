Garbsen

Daniel Weber ist wohl das, was man einen harten Kerl nennen darf. Ihn aus der Fassung zu bringen, ist gar nicht so einfach. Die fast viereinhalb Monaten Corona-Lockdown, in denen sein Tattoo-Studio Diango in Berenbostel geschlossen war, haben aber auch seine Geduld auf eine harte Probe gestellt. „Es war eine verdammt nervenaufreibende Zeit“, sagt Weber. Seit Montag ist sein Laden im Zuge der jüngsten Lockerungen erstmals wieder geöffnet – so wie auch andere körpernahe Dienstleistungsbetriebe und die Buchhandlung Böhnert in Garbsen.

Dementsprechend stand das Telefon in Webers Geschäft an der Thomas-Mann-Straße schon in den vergangenen Tagen kaum mal eine Minute still. „Die Leute sind ganz heiß auf Termine, sie hatten ja auch lange genug Zeit, über das Tattoo-Motiv nachzudenken“, sagt Weber. Für mindestens vier Wochen sind seine Mitarbeiter ausgebucht, um Rücken, Arme oder Beine mit bunter Farbe dauerhaft zu verzieren. „Nur im Gesicht tätowieren wir derzeit aus Sicherheitsgründen noch nicht.“

„Es war eine nervenaufreibende Zeit“: Daniel Weber hat sein Tattoo-Studio in Berenbostel im Lockdown renoviert. Quelle: Gerko Naumann

Das liege aber sicher nicht am Hygienekonzept, so Weber. „Im Gegensatz zu anderen Branchen hatten wir sowas schon vor Corona.“ Jetzt sind die Maßnahmen noch einmal verschärft worden, die Mitarbeiter tragen während der Arbeit etwa eine Maske und ein zusätzliches Gesichtsschild. Außerdem brauchen Kunden, die sich ein Piercing im Gesicht stechen lassen wollen, einen aktuellen und natürlich negativen Schnelltest.

Trotz der zusätzlichen Auflagen überwiegt bei Kunden wie Mitarbeitern die Vorfreude, sagt Weber. Ein weiterer Monat Lockdown, sagt er, hätte ihn finanziell an die Grenze gebracht, aber auch psychisch: „Ich drehe durch, wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitzen muss.“ Deshalb hat er im Lockdown auch aus der Not eine Tugend gemacht und „den gesamten Laden auf Links gedreht“, also renoviert.

„Inzidenz in Garbsen ist noch hoch“

Die Vorfreude auf die Kunden ist auch in anderen Geschäften in Garbsen zu spüren. „Winterromane und Weihnachtsdeko raus, Osterhasen und Gartenbücher rein“ hieß es an den vergangenen Tagen für die Mitarbeiter der Buchhandlung Böhnert im Shopping-Plaza. „Wir haben am Donnerstag per E-Mail von der Öffnung am 8. März erfahren“, berichtet Buchhändlerin Katja Mock. „Und am Wochenende quasi das Geschäft auf Frühling gedreht, mit Osterartikeln, Konfirmationsgeschenken und schon den ersten Ranzen für die Erstklässler.“ Seit dem 16. Dezember war das Geschäft wegen des Corona-Lockdowns geschlossen.

„Unsere Kunden haben heute morgen schon auf uns gewartet und quasi mit uns aufgeschlossen“, sagt Mock. „Und fast alle sagen uns, wie glücklich sie sind, dass wieder geöffnet ist.“ So wie eine junge Mutter, die zwischen den Büchertischen umherschlendert. „Es tut so gut, wieder ein bisschen bummeln zu können“, sagt sie. „Auch wenn mir wichtiger wäre, dass die Kita meiner Kinder wieder öffnen würde.“

Hinter Plexiglas: „Wir freuen uns so sehr auf unsere Kunden“, sagen Ines Beringer (links) und Katja Mock von der Buchhandlung Böhnert im Shopping-Plaza Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Ein wenig sonderbar sei es aber schon gewesen, nach der mehr als dreimonatigen Schließung wieder zur Arbeit zu gehen, sind sich die Buchhändlerinnen einig. „Denn in Garbsen ist der Inzidenzwert noch ziemlich hoch“, sagt Mocks Kollegin Karin Dohme. Und noch immer müssten einige Kunden erinnert werden, die Abstände einzuhalten und sich einen der blauen Einkaufskorb zu nehmen. „Nur so können wir den Überblick behalten über die Kundenzahl im Laden“, sagt Mock. 36 Kunden dürfen zeitgleich im Laden sein.

Nagelstudio öffnet nach viermonatiger Schließung

Sogar mehr als vier Monate geschlossen war das Nagelstudio La Nails schräg gegenüber der Buchhandlung. „Ende Oktober habe ich zum letzten Mal Kunden bedient“, sagt Mitarbeiter Thanh Son Nguyen. „Endlich geht es wieder los.“ Denn auch wenn in Garbsen die Inzidenz mit mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt, können sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa von Kosmetik- oder Tattoo-Studios wieder angeboten werden. „Voraussetzung ist ein strenges Hygienekonzept“, sagt Nguyen.

Avan Othmann (links) lässt sich im Nagelstudio La Nails von Thanh Son Nguyen die Fingernägel neu gestalten. Quelle: Jutta Grätz

Ihm gegenüber nimmt unterdessen Kundin Avan Othmann Platz, getrennt durch eine Plexiglasscheibe, geschützt mit einer medizinischen Maske. „Einmal French Nails?“, fragt der Nageldesigner – ebenfalls hinter einer Maske. „Ja“, sagt die junge Frau, „Ich bin so glücklich, wieder hier sein zu dürfen.“ Und auch sie lächelt mit den Augen.

