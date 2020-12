Garbsen

Die Geschäftsstellen der Volkshochschule ( VHS) Hannover Land schließen vorzeitig ab Montag, 21. Dezember. Das betrifft die Standorte in Garbsen, Neustadt, Wunstorf, Burgwedel und Wedemark. Sie bleiben bis Sonntag, 3. Januar 2021, zu. Das hat die Geschäftsführung ausschließlich aus Gründen des besonderen Schutzes und der Fürsorge für alle Mitarbeiter beschlossen – gerade im Hinblick auf das Weihnachtsfest.

In der Weihnachtswoche gibt es nur noch vereinzelt Veranstaltungen, die – wenn möglich – bis zum Semesterende nachgeholt oder abgesagt werden. Nach der Schließung finden Kurse unter Einhaltung eines strengen Sicherheitskonzepts weiterhin statt. Bis zum Semesterende abgesagt sind Bewegungs-, Entspannungs- und Kochkurse. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann in jeder Geschäftsstelle Gutscheine für Kurse kaufen. Das nächste Programmheft erscheint am Montag, 11. Januar.

