Garbsen-Mitte

Garbsen produziert derzeit positive sportliche Schlagzeilen fast wie am Fließband: Im Fußball stellt die Stadt mit dem TSV Havelse einen Drittligisten. Und im Golf spielt eine Mannschaft aus der Stadt demnächst sogar ganz oben mit. Der Golfclub Hannover, der seinen Sitz am Blauen See in Schloß Ricklingen hat, ist etwas überraschend in die erste Bundesliga aufgestiegen. Die Nachricht über diesen Erfolg ist natürlich auch Garbsens sportbegeistertem Bürgermeister Christian Grahl zu Ohren gekommen. Er hat die jungen Sportler und deren Betreuer daraufhin ins Rathaus eingeladen, um im sich im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen.

Zur Galerie Große Ehre für erfolgreiche Sportler aus Garbsen: Spieler und Betreuer des Golfclubs Garbsen haben sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.

„Es war bis zum letzten Moment packend“

Dort stieß Grahl kurz vor Ende seiner Amtszeit mit Sekt (oder ersatzweise Orangensaft) mit den Golfspielern an. Der Bürgermeister verwies auf seine eigene Vergangenheit als Basketballprofi und lobte den Mannschaftsgeist der Gäste: „Im Teamsport muss einer für den anderen kämpfen, sonst wären Sie nicht aufgestiegen“, sagte er. Anschließend berichtete Spieler Niklas Starcevic, wie er im letzten Spiel der Saison einen halben Punkt Vorsprung herausgespielt hatte, der zum Aufstieg reichte: „Das war von Anfang an ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es war bis zum letzten Moment packend“, sagte er.

Der Erfolg kam früher als gedacht: Michael Wermelt ist Präsident des Golfclubs Hannover. Quelle: Gerko Naumann

Sichtlich stolz auf seine Schützlinge zeigte sich Michael Wermelt, Präsident des Golfclubs Hannover. Er berichtete, dass der Aufstieg kein Zufall gewesen ist. „Wir haben diesen Erfolg schon vor acht Jahren geplant. Wir wollten 2023 aufsteigen, dann wird der Club 100 Jahre alt, jetzt ist es schon zwei Jahre früher passiert“, sagte er. Anders als von vielen gedacht sei Golf keine Einzelsportart, sagte Wermelt und sprach von einer „fantastischen Mannschaft“. Die ist nicht nur besonders gut, sondern auch noch auffällig jung. Einige Spieler verpassten den Besuch im Ratssaal sogar, weil sie noch in der Schule waren.

Krönender Abschluss des Nachmittags für die Golfer war der Eintrag im Goldenen Buch. Es war der mutmaßliche letzte unter Grahls Amtszeit – und der 27. in diesen sieben Jahren. Zuletzt waren unter den Geehrten viele Sportler – neben dem TSV Havelse durfte sich im Sommer 2020 auch die erste Mannschaft des TSV Stelingen eintragen, die damals in die Landesliga aufgestiegen ist. Dafür brachte Grahl das Goldene Buch sogar aus dem Rathaus zu einer Party aufs Gelände des Vereins mit. Unterzeichnet haben aber auch lokale Politiker wie die mittlerweile verstorbene Ehrenbürgerin Erika Böker und Bundesministerinnen und -minister wie Julia Klöckner und Peter Altmaier.

Im Goldenen Buch der Stadt Garbsen befindet sich auch die Unterschrift von Jan Zimmermann. Er war bis vor Kurzem Trainer des TSV Havelse und arbeitet nun bei Hannover 96. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Bundeskanzlerin Angela Merkel indes hat sich zuletzt bei ihrem Besuch bei der Firma Laseroptik in Stelingen nicht in das Buch eingetragen. Der Grund ist simpel, sagt Garbsens Stadtsprecher Benjamin Irvin: „Die Kanzlerin war auf Einladung des Unternehmens in Garbsen, nicht auf Einladung der Stadt.“ Die lagert das Goldene Buch zwischen den Ehrungen in einem abgeschlossenen Schrank an einem sicheren Ort im Rathaus – zumindest die aktuelle Version. „Die früheren Bücher befinden sich im Stadtarchiv“, sagt Irvin.

Schöne Handschrift sorgt für edlen Eindruck

Die Stadt halte die Tradition des Goldenen Buches bewusst aufrecht, um besondere Leistungen und Gäste in der Stadt zu würdigen, sagt Irvin. Wirklich golden ist allerdings gar nicht das Buch selbst, sondern „nur“ der Schriftzug auf dem schwarzen Einband sowie die Ränder der Seiten. Für einen edlen Eindruck sorgt außerdem die besondere Schrift auf den Seiten. Die ist nicht etwa – wie man beim ersten Anblick denken könnte – gedruckt, sondern handschriftlich aufgetragen.

Dafür beauftragt die Stadt Rudolf Spier aus Havelse. „Der ist Kalligraf, also Experte für besonders schöne Handschriften“, sagt Irvin. Diese Kunst ist seltengeworden, hat der Stadtsprecher festgestellt. Als Spier einmal ausfiel, musste er für Ersatz sorgen. Fündig geworden ist er erst nach längerer Suche in Braunschweig. „Wir haben das Buch dann per versichertem Versand hin- und hergeschickt“, berichtet Irvin.

Von Gerko Naumann