Garbsen

50 Spieler haben am 19. Wettspiel zugunsten der Deutschen Krebshilfe auf der Anlage des Golfclubs Hannover am Blauen See teilgenommen. Sie erspielten 3850 Euro, die an die Deutsche Krebshilfe gespendet werden. Die Gewinner der Brutto-Wertungen waren Svenja Koch und Oliver Gonnermann. Die Netto-Wertungen in den drei Klassen gewannen Jochen Lehnhart, Jörn Augsburg und Sven Opel.

Golfclub richtet Deutschland-Finale aus

Diese fünf Spieler fahren zum Regional-Finale der Deutschen Krebshilfe am Sonnabend, 17. August, nach Polle zum Golfclub Weserbergland. Das Deutschland-Finale ist am Sonnabend, 5. Oktober, im Golfclub Altenhof bei Rendsburg vorgesehen. Die Mitglieder und Mitarbeiter des Golfclubs Hannover freuen sich bereits auf die Ausrichtung des 20. Wettspiels im nächsten Jahr auf ihrem neu gestalteten Platz. Außerdem richtet der Golfclub auch das Deutschland-Finale aus.

Das Benefiz-Turnier in Garbsen war eines von bundesweit rund 115 Turnieren, die von Ende März bis August innerhalb Europas größter Benefiz-Golfturnierserie ausgetragen werden. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golfer insgesamt 300.000 Euro für krebskranke Menschen.

Von Anke Lütjens