Garbsen

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie feiern Christen in Garbsen Ostern. In der vergangenen Woche hatten Bund und Länder den Lockdown über die Ostertage verschärfen wollen. Die Religionsgemeinschaften sollten auf virtuelle Versammlungen ausweichen. Das ist inzwischen vom Tisch. Doch obwohl Präsenzgottesdienste erlaubt sind, wollen sie nicht alle Garbsener Kirchengemeinden zulassen. Sie setzen auf besondere Aktionen – zumeist digital.

Plant nach 2020 das zweite Osterfest in Corona-Zeiten: Meret Köhne, Pastorin der Kirchengemeinde Meyenfeld-Frielingen-Horst. Quelle: Henning Scheffen

QR-Codes in den Kirchenbänken

Pastorin Meret Köhne von der Kirchengemeinde Frielingen- Horst-Meyenfeld hat entschieden, keine Präsenzgottesdienste anzubieten. Die ursprünglich geplanten Freiluftgottesdienste sind abgesagt, das Angebot der offenen Kirche ist ausgeweitet. Die Kirche wird daher an Ostern von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Zudem gibt es Aktionen. So werden etwa in den Bankreihen der Kirche QR-Codes verteilt, die zu Onlineandachten und Musikvideos weiterleiten. „Wir haben diese Variante des Osterfestes tatsächlich nicht lange vorausgeplant, das war eine spontane Idee“, sagt Köhne. Die Kirche soll am Osterfest zu einer Art Ausstellungsort werden, den sich etwa 40 Besucher und Besucherinnen gleichzeitig anschauen können. Konfirmanden haben Blumentöpfe bemalt, welche auf die Kirchenmauer gestellt werden, gemeinsam mit leuchtenden Kerzen und einem geschmückten Birkenkreuz.

Gabriele Brand, Pastorin der Silvanusgemeinde für Berenbostel und Stelingen. Quelle: Steffen Herre

Stilles Gebet und Sprechstunde

„Bei uns werden zu Ostern keine Andachten und Gottesdienste in Präsenz gefeiert“, sagt Gabriele Brand von der Silvanusgemeinde. Ursprünglich war ein Osterweg mit persönlichen Begegnungen geplant.

Die Kirche wird an den Ostertagen zum stillen Gebet geöffnet sein und zwar zu folgenden Zeiten: am Gründonnerstag, 1. April, von 18 bis 18.45 Uhr, Karfreitag, 2. April, von 11 bis 11.45 Uhr sowie am Ostersonntag, 4. April, und am Ostermontag, 5. April, jeweils von 11 bis 11.45 Uhr.

Die Stimmung in der Gemeinde sei laut Brand sehr gemischt. „Manche Menschen kommen gut klar, aber viele sind auch sehr verzweifelt.“ Sie sei daher jederzeit zu erreichen und die Kirchengemeinde biete auch die Alltagssprechstunde weiterhin für alle Interessierten an.

Pfarrer Christoph Lindner von der Katholischen Kirchen Garbsen setzt auf Präsenzgottesdienste. Quelle: Katholische Kirchengemeinde Garbsen

Katholiken planen Präsenzgottesdienste

Auch für Pastor Christoph Lindner von der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael war die Planung der Osterwoche nicht leicht. „Das ist eine große Herausforderung, da wir abhängig sind von den politischen Entscheidungen“, sagt er. „Für Niedersachsen haben sich dann noch einmal die katholischen und evangelischen Bischöfe geäußert.“

Lesen Sie auch: „Und Aufnahme!“: So entsteht die Onlinemesse bei Stephanus

Seine Gemeinde veranstaltet Gottesdienste, die über das gesamte Osterwochenende hinweg angeboten werden – jedoch in stark verkürzter Form. Der Gottesdienst an Karfreitag ist für 15 Uhr angesetzt. Am Osterwochenende können etwa 40 bis 60 Menschen bei den Gottesdiensten in der Kirchengemeinde St.Raphael anwesend sein. Allerdings müssen sich die Besucherinnen und Besucher anmelden, und auch an einer Liveübertragung der Gottesdienste wird noch gearbeitet. Ein Gemeindebrief mit den Gottesdienstzeiten und einem Ostergruß wurde schon an alle Gemeindemitglieder in Seelze und Garbsen verschickt.

Sie planen zu Ostern ein Abendmahl via Zoom und einen Streaming-Gottesdienst aus der Willehadi-Kirche: Die Pastoren Martin Miehlke (von links), Judith Augustin, Peter-Christian Schmidt und Yoo-Jin Jhi. Quelle: Jutta Grätz

Abendmahl per Zoom

„Es fällt uns nicht leicht, und wir haben lange diskutiert, aber zu diesem Osterfest wird es in den Kirchen der Region Garbsen-Süd keine Präsenzgottesdienste geben“, sagt Peter-Christian Schmidt, Pastor der Gemeinde Alt-Garbsen – und spricht damit auch für seine Kollegen Judith Augustin (Marienwerder), Martin Miehlke (Versöhnung) und Yoo-Jin Jhi (Willehadi).

Für Gründonnerstag, 1. April, 18 Uhr, planen die vier Kirchengemeinden einen digitalen Gottesdienst samt Abendmahl via Zoom. Pastor Miehlke predigt in der Willehadi-Kirche mit Pastorin Meret Köhne aus Horst. „Das wird ein Abendmahl to go, gern auch ökumenisch“, sagt Miehlke. Judith Augustin hat für Karfreitag eine dreiteilige Videobotschaft um die Passionsgeschichte vorbereitet. „Auch die Osternacht lassen wir nicht ausfallen“, betont Schmidt. „Wachbleiben“ heißt der virtuelle Spätgottesdienst ab 23.30 Uhr, den Diakonin Andrea Spremberg und Theologiestudentin Frauke Miezal aus Alt-Garbsen gestalten.

Am Ostersonntag ab 11 Uhr sind alle vier Gemeinden beim virtuellen Ostergottesdienst in Willehadi vertreten. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden präsentieren sich am Ostermontag mit einer Videobotschaft unter dem Titel „Wir haben was zu sagen“. Und ein Osterspaziergang durch die Hinüberschen Gärten in Marienwerder ist ebenfalls möglich, so Augustin.

Gottesdienst mit Schnelltest

In der Stephanuskirche werden am Karfreitag um 10 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr Gottesdienste in Präsenz angeboten. Voraussetzung ist eine Anmeldung und ein negativer Schnelltest vom selben Tag. Zudem ist die Kirche bis einschließlich Donnerstag, 1. April, täglich von 8 bis 12 Uhr zum stillen Gebet geöffnet.

Von Katharina Hemmer und Jutta Grätz