Die CDU/FDP-Gruppe im Rat fordert nach dem drohenden Verlust der 8,5 Millionen Euro bei der Greensill Bank Konsequenzen für künftige Geldanlagen und mehr Transparenz. Dem Rat der Stadt soll die Allgemeine Dienstanweisung vorgelegt werden, heißt es in einem Antrag. Die Fraktion fordert zudem bei den jährlichen Haushaltsberatungen auch Einblick in aktuelle Geldanlagen. „Geldanlagen sollten in Zukunft eine Risikostreuung beachten“, sagt CDU-Fraktionschef Heinrich Dannenbrink. „Dem Rat und dem Ausschuss ist zur jeweiligen Geldanlage zu berichten.“

Ähnliches wollen auch die Grünen erreichen. Die Verwaltung solle eine Übersicht über die Finanzen der Stadt und der Eigenbetriebe erstellen, fordert der Fraktionsvorsitzende Darius Pilarski. Auch Geldinstitute und Anlageformen sollen genannt werden. „Bei neuen Geldanlagen der Stadt und ihrer Eigenbetriebe über 0,5 Millionen Euro soll zukünftig der Verwaltungsausschuss informiert werden.“