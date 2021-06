Altgarbsen

Großalarm für die Feuerwehr Garbsen am Freitagabend: Die Ehrenamtlichen wurden gegen 21 Uhr alarmiert, weil Rauch aus einem Hochhaus am Haberkamp in Altgarbsen aufstieg. Außer der Feuerwehr machten sich auch die Polizei und ein Rettungsdienst auf den Weg zum Einsatzort. Dort konnten die Helfer schnell Entwarnung geben, sagt Garbsens Feuerwehrsprecher Stefan Müller. „Die Rauchentwicklung rührte lediglich von einem Grillabend auf einem Balkon im dritten Obergeschoss her.“ Die Ehrenamtlichen beendeten ihren Einsatz. Ob sie wenigstens mit einem Würstchen belohnt wurden, verriet Müller nicht.

Von Gerko Naumann