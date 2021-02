Berenbostel

Die 17-jährige Maya und ihr Freund Daniel stehen in dem kleinen Lager in den Räumen des Sozialprojekts Neuland im Quartier Berenbostel-Kronsberg. Regale und Boden sind dicht an dicht gefüllt mit warmer Kleidung, Decken und Schlafsäcken. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Garbsener“, sagt die Schülerin und meint die Resonanz auf die Hilfsaktion „Wärme spenden“. Diese haben die beide Schüler Anfang Februar ins Leben gerufen – für die Unterstützung von Obdachlosen in Garbsen und gemeinsam mit Kathrin Osterwald vom ökumenischen Sozialprojekt Neuland.

Lesen Sie auch Garbsen: Obdachloser aus Berenbostel erzählt von Absturz und Wohnungsnot

„Mehr als 100 Jacken, 30 Decken und zehn Schlafsäcke sind bis jetzt abgegeben worden“, sagt Maya. „Wir sind sehr überrascht gewesen, dass sogar neue Kleidung wie Thermounterwäsche und -socken dabei war“, berichtet Daniel. Allein die Kita der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Regina habe zwei Kofferräume voll Sachen gespendet.

Mehr als 30 Decken haben Garbsener bei der Hilfsaktion „Wärme spenden“ für Wohnungslose bei Neuland in Berenbostel abgegeben. Quelle: Privat

Schüler bringen Spenden nach Hannover

Einen Teil der Kleiderspenden haben die Schüler bereits in einer Garbsener Obdachlosenunterkunft abgegeben, einen anderen haben sie zu Bedürftigen in Hannover gebracht. „Wir haben Obdachlose am Bahnhof und am Raschplatz angesprochen und gefragt, ob wir sie unterstützen können“, sagt Maya. „Viele von ihnen haben gar nicht mehr aufgehört, sich zu bedanken. Die Sachen, waren bei hohem Schnee und eisigen Temperaturen sehr willkommen“, sagt Daniel.

Gemeinsam mit Kathrin Osterwald und Integrationslotsin Renate Premke haben sie zudem Spenden ans Deutschen Roten Kreuz (DRK) und die Caritas gegeben. Auch Kontakte zur Tafel und den Johannitern sind geknüpft.

Decken, Pullover, Jacken: Viele Garbsener haben sich mit warmer Kleidung und anderen Spenden an der Aktion „Wärme spenden“ beteiligt. Quelle: Privat

Ein Auslöser für die Initiative waren Berichte von HAZ und Neuer Presse über den Obdachlosen Jim, der im Januar in Hannover gestorben war. Die Sammelaktion endet am 19. Februar. „Unser Lager ist noch gut gefüllt, und wir stellen auch gern den Kontakt zu anderen Einrichtungen her“, sagt Osterwald. „Und wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Garbsener – die Spenden kommen wirklich bei den Obdachlosen an.“

Von Jutta Grätz