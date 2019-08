Frielingen

Am Donnerstagvormittag ist an der Bürgermeister-Wehrmann-Straße in Frielingen ein Wohnhaus in Brand geraten. Laut Garbsens Ortsbrandmeister Thomas Cremer sind derzeit mehrere Ortsfeuerwehren und auch eine Drehleiter im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Ersten Angaben zufolge war das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Zur Galerie In der Bürgermeister-Wehrmann-Straße in Frielingen ist in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Ersten Angaben zufolge steht der Dachstuhl in Flammen. Mehrere Ortsfeuerwehren sind im Einsatz.

Von Linda Tonn