Berenbostel

Parkplätze waren schon kurz vor Beginn des verkaufsoffenen Sonntags im Gewerbegebiet Garbsen-Ost schwer zu finden. So groß war der Andrang rund um das Möbelhaus Hesse. Der herrschte nicht nur in den Geschäften, sondern auch an zwei Ständen auf einem Parkplatz. Dort bearbeiteten die Ice-Carving-Künstlerinnen Lea Diehl und Karina Cooper rund 150 Kilogramm schwere Eisblöcke mit einem Beil beziehungsweise einer Kettensäge, um so filigrane, wenn auch vergängliche Figuren zu formen.

„Heute Abend erkennt man meine Frauenfigur noch, morgen wird sie schon beginnen zu schmelzen“, sagte Diehl. Nebenan stellte Copper – passend zum Möbelhaus – ein Sofa aus Eis her. „Ein Kind könnte darauf sitzen, aber es bräuchte ein Kissen, sonst kriegt es einen kalten Popo“, sagte sie gut gelaunt.

Der verkaufsoffene Sonntag bei Möbel Hesse lockt viele Gäste an. Quelle: Gerko Naumann

Für die Künstlerinnen seien solche Aktionen derzeit besonders wichtig, sagte Möbel-Hesse-Sprecherin Jutta Grätz. Fast alle Festivals und anderen Auftritte sind wegen der Pandemie abgesagt worden. „Deshalb waren sie froh darüber, dass wir ihnen eine Bühne geboten haben. Und außerdem ist die Eiskunst ein echter Hingucker.“

Von Gerko Naumann