Frielingen

Unternehmensgründer, unermüdlicher Tüftler, Familienmensch, Herr über eine Storchenresidenz, Eulen- und Falkennester – das Leben von Johannes Ebert hatte mindestens so viele Facetten wie das Prisma eines Leuchtturms. Der promovierte Diplomphysiker und Gründer der Firma Laseroptik in Frielingen ist am 31. J...