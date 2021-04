Garbsen

Die Grünen in Garbsen erteilen der Idee eines eigenen Impfzentrums in der Stadt eine Absage. „Impfzentren sind bürokratische Monster“, schreibt der Sprecher der Grünen, Roland Godbersen. Stattdessen fordert die Fraktion, für die Hausarztpraxen in Garbsen mehr Impfstoff bereitzustellen. Seit Anfang April dürfen deutschlandweit auch die Hausärzte flächendeckend gegen das Coronavirus impfen.

Hausärzte könnten in zehn Wochen 37.500 Garbsener impfen

Laut Godbersen könnten sich allein in Garbsen rund 25 Arztpraxen an der Impfkampagne beteiligen. „An einem Arbeitstag können sicherlich 30 Impfungen pro Praxis erfolgen. Das ergibt eine Impfrate von etwa 150 Impfungen pro Woche“, rechnet Godbersen vor. „Somit sind in zehn Wochen 37.500 Garbsener zusätzlich geimpft.“ Die Erfahrung der vergangenen Monate habe gezeigt, dass Impfzentren der falsche Weg sind, schnell zu einem Erfolg zu kommen. „Sie kosten Zeit und Geld“, so der Fraktionssprecher.

Von Jutta Grätz