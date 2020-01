Garbsen-Mitte

Im Frankfurter Westend ist im vergangenen Jahr die weltweit größte Schule komplett aus Holz entstanden. Das vom Architekturbüro Gmp entworfene Gebäude ist aus 350 Holzmodulen errichtet, die bis zu 19 Meter lang und 20 Tonnen schwer sind. Insgesamt sind rund 5000 Kubikmeter Holz aus mitteleuropäischen Wäldern verbaut.

Eine solche Bauweise können sich die Garbsener Grünen auch für den Neubau der IGS und der Grundschule Garbsen-Mitte vorstellen. Im Dezember hatte der Rat der Stadt den Neubau auf den Weg gebracht. Aktuell liegen die Kostenschätzungen bei 80 Millionen Euro.

Nachhaltiger und günstiger

„In Städten wie Frankfurt und Berlin sind Vorhaben geplant und realisiert, die in nachhaltiger Bauweise erstellt sind“, sagt Darius Pilarski, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Sie seien nicht nur ökologischer, sondern auch deutlich billiger, rechnet er vor. „Die Kosten betragen nur etwa 60 Prozent der für den IGS-Neubau veranschlagten Kosten.“ Angesichts des enormen Finanzbedarfs der Stadt Garbsen habe ein umsichtiges Haushalten in den nächsten Jahren oberste Priorität, findet Pilarski.

Das Gebäude des Adorno-Gymnasiums und der Holzhausenschule in Frankfurt biete Platz für mehr als 2000 Schüler und sei vergleichbar mit dem Platzbedarf von IGS und Grundschule, so der Fraktionsvorsitzende. 50 Millionen Euro hat die Stadt Frankfurt investiert. Allerdings ist der fortschrittliche Bau nur eine Übergangslösung und soll nur etwa fünf Jahre lang stehen. Die Grünen wollen die Holzmodule für die IGS jedoch als Dauerlösung.

In einem Antrag fordern sie von der Stadt Garbsen, für den Neubau der IGS, aber auch für weitere Neubauten von Grundschulen eine nachhaltige und günstige Bauweise zu wählen. Das könnten sowohl Gebäude aus Metallleichtbau als auch aus Holzmodulen sein. Die Stadtverwaltung solle prüfen, ob solche Bauten realisierbar wären.

Ilmasi-Schule besteht aus 1400 Kubikmetern Holz

5000 Kubikmeter Holz klinge viel, so Pilarski. Diese Menge Holz würde aber auf ganz Deutschland gesehen relativ schnell nachwachsen. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium wachsen in Deutschland jährlich 122 Millionen Kubikmeter nach.

Eine Schule aus Holz wäre für Garbsen nicht neu: Die 2002 errichtete Ilmasi-Förderschule in Berenbostel besteht ebenfalls aus Holz. 1400 Kubikmeter sind dort in einer sogenannten Brettstapelbauweise verbaut.

Mit dem Neubau wollte der damalige Landkreis ein architektonisch und ökologisch besonderes Gebäude erschaffen. Das Architekturbüro Despang aus Hannover hat die Schule konzipiert. Darüber hinaus baute die Region Hannover auf dem Dach der Schule eine Solaranlage zum Erwärmen des Warmwassers ein.

1500 Holzhäuser in Niedersachsen

Auch der niedersächsische Bauminister Olaf Lies will den Bau mit Holz vorantreiben – bei öffentlichen und privaten Gebäuden. 2018 entstanden in Niedersachsen 1.558 Häuser aus Holz. Leider werde aktuell viel zu wenig mit dem Material gebaut, es werde nur bei etwa jedem zehnten Neubau eingesetzt, so Lies im vergangenen September. „Da ist noch deutlich Luft nach oben.“ Holz speichere über lange Zeit Kohlendioxid ein und sei darum enorm wichtig, um die CO2-Bilanz zu verbessern und die Ziele in Sachen Klimaschutz zu erreichen.

Insgesamt lag die Holzbauquote für Wohngebäude im Neubau 2018 in Niedersachsen bei 10,6 Prozent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg lag sie bei 29,9 Prozent. Vorteile sind laut Experten unter anderem ein schnelleres Bauen, keine Trocknungszeiten, eine frühere Nutzung der Gebäude sowie das bessere Raumklima.

Dass die Bauweise aber auch Nachteile birgt, zeigte sich 2014 an der Garbsener Ilmasi-Schule: Über die Holzkonstruktion im Dach des Pausenhofs war Wasser in Wände und Decken eingedrungen. Es bildete sich Schimmel. Für 15 Millionen Euro musste die Schule saniert werden. Erst im Januar 2018 waren die Arbeiten abgeschlossen.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn