Garbsen

Elf Seiten ist es lang – das Wahlprogramm der Garbsener Grünen für die Kommunalwahl im September. Elf Seiten, auf denen stichpunktartig Ziele zu unterschiedlichen Oberthemen wie „Gleichstellung in Vielfalt“, „Mobilität und Verkehr“, „Familie, Schule und Bildung“ und „Umwelt und Naturschutz“ formuliert sind. Es sei das beste Wahlprogramm, das er je für die Grünen mit verhandelt habe, sagt der Fraktionsvorsitzende Dirk Grahn. „Weil es auf die Stadt zugeschnitten ist.“

Dass es auf Garbsen zugeschnitten ist wird oft erst nur auf den zweiten Blick sichtbar, denn viele der Vorhaben klingen zunächst vage und verkürzt. „Wir haben das Programm mit Absicht knapp gehalten und wollen darüber mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt der grüne Bürgermeisterkandidat Uwe Mohrhoff. Den gesamten Wahlkampf hat die Partei mit „Reden wir darüber“ überschrieben. Zu diesem Thema wird zu Radtouren und Gesprächsabenden geladen.

Klimaneutralität bis 2035

Es wird auch sicherlich noch Gesprächsbedarf geben – etwa über das Ziel, Garbsen bis 2035 zu einer klimaneutralen Stadt zu machen, also die CO2-Emissionen auf ein Minimum reduzieren. Das ist zehn Jahre früher als der Termin, den das neue Klimaschutzgesetz für Deutschland ausgegeben hat, die Europäische Union soll sogar erst bis 2050 klimaneutral sein. „Unser Ziel ist zwar ambitioniert, aber in konsequenter Umsetzung möglich“, sagt Grahn.

Energie einsparen wollen die Grünen in Garbsen durch eine bessere Wärmedämmung öffentlicher Gebäude, mithilfe von LED-Beleuchtung für Gebäude und Straßen, der Begrünung von Fassaden und der Förderung von erneuerbaren Energiequellen. Bei Neubauprojekten sollen mehr nachwachsende Rohstoffe wie Holz zum Einsatz kommen, zudem will die Partei die Zahl der Solar- und Photovoltaikflächen auf den Gebäuden, wie dem Rathaus, Turnhallen und Kindergärten erhöhen. „Das Potenzial ist derzeit noch nicht ausgeschöpft“, sagt Grahn. „Wenn viele kleine Bausteine realisiert werden, ist es zu schaffen“, sagt Mohrhoff.

Genug Betreuungspersonal für Kinder

Ehrgeizig klingt auch das Vorhaben im Bereich Bildung „pragmatisch, schnell und kreativ Betreuungsplätze für die frühkindliche Förderung zu schaffen“. Auf die Frage nach dem „Wie“ bleibt Bürgermeisterkandidat Mohrhoff unkonkret: „Zu fordern, dass an einer bestimmten Stelle ein neues Gebäude entsteht, ist einfach“, sagt er. „Wir müssen auch sicherstellen, dass es genug Personal gibt, um die Kinder auch zu betreuen.“ Es sei wichtig, zusätzlich zu den ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern andere Personen einzubinden, etwa ältere Menschen im Ruhestand oder Studierende.

Pragmatische Lösungen für den Bereich Betreuungsplätze zu finden, heißt für Mohrhoff auch, über Containerlösungen nachzudenken und Erweiterungen in Angriff zu nehmen, deren Pläne es schon gibt, die aber nicht umgesetzt werden. Allgemein müssten Prioritäten neu gesetzt werden, das gelte auch für den Sanierungsstau an Schulen, so Grahn. „Lange Zeit wurde vor allem gespart, das fällt uns jetzt auf die Füße. Wir müssen mehr sanieren und investieren.“

Weitere Ziele der Grünen im Überblick Die Liste der Ideen, die die Grünen für Garbsens Zukunft haben, ist lang. Das sind die wichtigsten Punkte aus den verschiedenen Bereichen: keine Schottergärten mehr in Garbsen

Förderung von Mehrwegverpackungen in der Gastronomie

schnelles Wlan, Tablets und digitale Lernangebote an Schulen

gesundes Mittagessen für Schülerinnen und Schüler

neue ÖPNV-Angebote, wie Rufbusse und Fahrdienste

Ausbau der Radwege zwischen allen Ortsteilen

mehr Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge

zügiger Ausbau von schnellem Internet

Wohnformen, wie Tiny-House-Siedlungen ermöglichen

35 Prozent der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern für Menschen mit geringem Einkommen bereitstellen

öffentliche Gremiensitzungen im Livestream

freies Wlan an öffentlichen Plätzen und in Gebäuden

mehr Lärmschutz an Hauptverkehrsstraßen, weniger Fluglärm

Ihr Wahlprogramm sei vor allem eine Sammlung von neuen Lösungsansätzen, sagt Mohrhoff. „Wir wollen weg von einer Verwaltung, die erst einmal alle Probleme abweist.“ Man wolle sich auch nicht mit dem Status quo zufriedengeben, etwa beim Thema eines nächtlichen Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen. „Wenn Behörden merken, dass wir da nicht aufgeben, kann sich durchaus etwas tun“, so der Bürgermeisterkandidat. Denkbar wäre etwa zunächst ein Feldversuch auf einer einzigen Straße in Garbsen.

„Wir wollen die Frage stellen, ob es mit einer anderen politischen Richtung besser und anders werden kann“, so Mohrhoff. Mit dem Wahlprogramm wolle man neue Ideen geben, aufklären und Überzeugungsarbeit leisten – und dann mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Von Linda Tonn