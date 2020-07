Frielingen

„Hurra, endlich Sommerferien“ schallt es mit dem Gong nach der dritten Stunde über den Hof der Grundschule Frielingen. Paulina, Felix, Robin, Isabella und ihre Klassenkameraden aus der 2a haben gerade ihre Zeugnisse bekommen – und trotz des Jubels ist es eine ungewöhnliche Szene, die sich beim Ferienstart am Mittwoch in der Schule am Mühlenweg abspielt.

In Reih und Glied marschieren die Kinder zum Klettergerüst – für ihr Gruppenbild mit Zeugnissen. „Bitte haltet Abstand“, betont Klassenlehrerin Kathrin Brüning. So sieht sie also aus, die Zeugnisausgabe zu Corona-Zeiten.

Nach der dritten Stunde war es soweit: Die Schüler und Lehrer in Garbsen starten in sechs schulfreie Wochen. Mit der Corona-Krise haben viele das wohl merkwürdigste Schulhalbjahr hinter sich.

„Das war ein echt merkwürdiges Schuljahr“, sagt die achtjährige Paulina. An die Abstandsregeln habe sie sich zwar schnell gewöhnt. „Ganz doof war aber, dass ich die Hälfte meiner Klassenkameraden seit Mitte März nicht mehr im Unterricht gesehen habe.“ Denn wie an vielen Schulen waren auch in Frielingen die Klassen geteilt.

Schüler vermissen Sport und Spiel

Die 118 Schüler kamen morgens zu gestaffelten Zeiten in die Schule, auch Pausen und der Unterrichtsschluss waren verschoben. „Ich freue mich so sehr auf meine Freunde“, sagt die Schülerin. „Denn die andere Hälfte kommt hoffentlich nach den Sommerferien zurück.“ Aber vorher fahre sie mit ihrer Familie erstmal an die Nordsee – und sehe endlich ihre Oma wieder.

Stolz auf die Zeugnisse und froh über die Ferien: Die Grundschüler aus Frielingen. Quelle: Jutta Grätz

Auch für den achtjährige Robin bedeutet der letzte Schultag einen der schönsten im Schuljahr. Er ist mit den Gedanken schon in sechs langen Wochen voller Spaß und Freizeit. Robin reist mit Eltern und Geschwistern ins Emsland an die holländische Grenze. „Ich freue mich vor allem auf das draußen Spielen“, sagt der Junge. Denn er habe das unbeschwerte Spielen in den Pausen sehr vermisst. „Und ich den Sportunterricht“, sagt sein Klassenkamerad Jan. Der musste in der aktuellen Situation ebenso ausfallen wie die AGs der Schule.

Corona als Chance für die „zweite Geige“

Unterrichtet wurden die Hauptfächer, also Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachkunde. „Wir mussten sehen, dass die Lücken nicht zu groß werden“, sagt Schulleiter Daniel Baxmann. Auch wenn die Zweitklässler für drei Stunden täglich in die Schule gekommen seien, hätten sie die Situation gut genutzt. „Die 2a hat geübt und geübt – die können das Einmaleins jetzt richtig gut“, sagt Baxmann. Die derzeitige Corona-Situation sei eine riesige Herausforderung, aber aber auch eine Chance. „In den kleinen Gruppen konnten sich manche Schüler ganz anders entfalten“, sagt er. „Wenn die erste Geige mal nicht spielt, hört man die Zweite.“

Ob die Abstandsregeln nach den Sommerferien bleiben? Und alle Schüler gleichzeitig in ihre Klassenräume zurückkehren? Das niedersächsische Kultusministerium will Stand jetzt den Schulbetrieb nach den Ferien wieder hochfahren. Wie der Schulalltag im nächsten Jahr konkret funktioniert, erfährt Baxmann zwei Wochen vor Ferienende.

Von Jutta Grätz