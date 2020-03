Horst

Drei Sterne für die Grundschule Horst: Das Kultusministerium und der Landessportbund haben die Einrichtung zum dritten Mal mit dem Zertifikat als sportfreundliche Schule ausgezeichnet. „Bewegung, ausgewogene Ernährung und Gesundheit werden an dieser Schule ganz groß geschrieben“, sagte Nanette Kuhlwein von der Fachberatung Sport in der Landesschulbehörde, als sie die Auszeichnung am Mittwoch in der Sporthalle an Schulleiterin Tanja Külich überreichte.

Schulleiterin Tanja Külich ( links) und Nanette Kuhlwein von der Landesschulbehörde zeigen die dauerhafte Auszeichnung der Grundschule Horst zur sportfreundlichen Grundschule. Quelle: Jutta Grätz

Die Grundschule Horst ist nach der IGS die zweite Schule in Garbsen, für die das Zertifikat nun dauerhaft gilt. „Um das Siegel tragen zu dürfen, müssen Schulen nicht nur vielfältige Angebote in Sport und Fitness vorlegen“, sagte Kuhlwein. Im Leitbild der Schule und im Schulprogramm müssten das sportliche Klima, Gesundheitserziehung und Bewegung fest verankert sein.

„Eine starke Gemeinschaftsleistung“

Das Kultusministerium und der Landessportbund würdigten die sportlichen Aktivitäten von Kindern, Lehrern und vielen Kooperationspartnern als „eine starke Gemeinschaftsleistung“. An der Grundschule gibt es unter anderem einen Bewegungstag, das Laufabzeichen, die Mini-Mensa, die Aktion Obstkorb und das Konditionstraining beim Seilspringkurs „Skipping Heart“.

Viele der Aktivitäten organisiere die Schule über den Unterricht und die Pausen hinaus, sagte Külich, die selbst Sportlehrerin ist. So liefert bei der Aktion Obstkorb der Horster Biobauer Joachim Wieding zweimal wöchentlich Obst und Gemüse an die 177 Schüler und ihre Lehrer. Und auch an der Abnahme des Laufabzeichens nehmen alle teil. Der Förderverein unterstützt die bewegte Pause mit dem Ankauf von Spielgeräten.

Applaus für die Auszeichnung: Die Jungen und Mädchen der Grundschule Horst sowie Andreas Böhm von der Landesschulbehörde (links) und Ortsbürgermeister Peter Hahne sind beim offiziellen Akt in der Sporthalle dabei. Quelle: Jutta Grätz

Kooperationen mit örtlichen Vereinen

Die Schule nutzt zudem Arbeitsgemeinschaften mit zahlreichen Kooperationspartnern und erfüllt damit ein wichtiges Ziel des landesweiten Programms: die Zusammenarbeit mit Sportvereinen im Dorf. Dabei arbeitet die Schule seit einigen Jahren mit dem benachbarten TSV Horst zusammen. Junge Erwachsene, die im Verein ihren Bundesfreiwilligendienst ableisten, unterstützen die Lehrer beim Sportunterricht.

Der Modell Sport Club Garbsen (MSC) bietet seit mehr als fünf Jahren eine Modellbau-AG in der Grundschule an. „Die Nachfrage ist noch immer ungebrochen“, sagte der MSC-Vorsitzende Dieter Weigert, der an der offiziellen Auszeichnung ebenso teilnahm wie Ortsbürgermeister Peter Hahne.

Zur Galerie Bewegung, Ernährung und Gesundheit sind fest im Leitbild der Grundschule Horst verankert. Das Kultusministerium hat die Schule daher zum dritten Mal mit dem Titel sportfreundliche Schule ausgezeichnet.

Wie fit sie sind, bewiesen die Jungen und Mädchen bei der Feierstunde mit einem mitreißenden Programm rund um Tanz, Musik und Artistik. „Toll, dass an dieser Schule der Sport und die Gesundheit so im Mittelpunkt stehen“, sagte Hahne. „Wir machen weiter“, kündigte Külich an, „auch wenn das Siegel nun unbegrenzt gilt.“

