Von den mehr als 190 Schülern, die derzeit die Grundschule in Stelingen besuchen, kommen immer Schüler aus anderen Garbsener Stadtteilen und Schulbezirken. Im vergangenen Schuljahr 2019/20 kamen Angaben der Stadtverwaltung zufolge 38 Schüler aus Osterwald, 18 aus Berenbostel, drei aus dem Bezirk Garbsen, zwei aus Frielingen und fünf aus umliegenden Kommunen. Auch unter den neuen Erstklässlern sind knapp 20 nicht direkt aus Stelingen, sondern aus dem Bezirk der Ratsschule, der James-Krüss-Grundschule und der Grundschule Osterwald.

„Wegen des Ganztagsangebots ist die Schule beliebt“, sagt Garbsens Schuldezernentin Monika Probst. Ein weiterer Pluspunkt ist der Neubau, der zum aktuellen Schuljahresbeginn bezogen wurde und der die Grundschule zu Garbsens modernster Schule macht. Das steigere die Attraktivität zusätzlich, sagt Probst. 5 Millionen Euro hat die Stadt in Stelingen investiert – in mehr Platz für Schüler, die digitale Ausstattung, einen begrünten Innenhof und eine Dachterrasse.

Schulleiterin schlägt Alarm

„Dass viele Eltern die Grundschule Stelingen auswählen, ist ein gutes Zeichen“, sagt die Schuldezernentin. Dennoch soll und kann die Schule nicht immer weiter wachsen. Mit Sorge hat sich Schulleiterin Bettina Reuter bereits an die Landesschulbehörde gewandt. Sie befürchtet, dass die Schule durch den starken Zulauf bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastet würde.

Die Grundschule sei entsprechend der Prognosen zur Geburtenentwicklung in Stelingen zweizügig geplant worden, so Probst. Daran soll auch künftig nicht gerüttelt werden. Weil dafür eine Änderung der Satzung über die Festlegung der Schulbezirke nötig ist, hat die Verwaltung einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht. Die Änderung soll für Rechtssicherheit sorgen.

Moderne Technik: Sogenannten Smartboards ersetzen im Neubau der Grundschule Stelingen die alten Tafeln. Quelle: Gerko Naumann

Die Ortsräte Berenbostel, Horst, Garbsen und Osterwald haben bereits zugestimmt, dass die Kapazität der Grundschule Stelingen auf zwei Klassen pro Jahrgang beschränkt bleiben soll. Auch der Schulausschuss hat die Vorlage einstimmig verabschiedet, der Rat wird am 5. Oktober entscheiden. Wenn von knapp 200 Schülern ein Drittel aus anderen Schulbezirken kommen, sei diese „Notfallmaßnahme“ nötig, sagte Ausschussmitglied Winfried Aick ( SPD). Die Schule müsse auf diese Weise pädagogisch gerettet werden. Seine Fraktion halte die Begrenzung der Kapazität ebenfalls für notwendig, so Helmut Busjahn ( CDU). Das hätten auch die Ortsräte verstanden.

Ganztagsschule kann angewählt werden

Generell dürfen Eltern aus anderen Schulbezirken ihre Kinder auch an die Grundschule nach Stelingen schicken. Seit dem Schuljahr 2012/13 wird dort eine Ganztagsbetreuung bis 15 Uhr angeboten. Gibt es im eigenen Schulbezirk kein solches Angebot, kann eine Ganztagsschule in einem anderen Bezirk ausgewählt werden. So sieht es das Niedersächsische Schulgesetz vor. Allerdings muss die gewählte Grundschule die auswärtigen Schüler bei einem Wechsel von einer Halbtags- auf eine Ganztagsschule nicht aufnehmen.

Wenn die Zahl der Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, wird per Los entschieden. Das ist auch für die Grundschule Stelingen so vorgesehen. Zunächst einmal bekommen alle Schüler einen Platz, die im Bezirk der Grundschule, also in Stelingen, wohnen. Erst dann kommen die Anmeldungen aus anderen Stadtteilen an die Reihe.

