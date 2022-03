Auf der Horst

„Irgendwo müssen wir anfangen“, sagt Schulleiter Maiko Kahler. Natürlich wäre es effektiver, erst neue Fenster einbauen zu lassen, um Energie zu sparen. Kahler und die Bildungsbeauftragte für nachhaltige Entwicklung (BNE), Bettina Eggers, wollen darauf aber nicht warten: Sie bewerben sich im bundesweiten Wettbewerb Energiesparmeister und können demnächst sichtbar machen, wie viel Strom die Schule verbraucht und im besten Fall auch spart.

Schule hat viele Unterstützer gefunden

Das Sporthallendach der Saturnringschule wird für die Produktion von Solarstrom genutzt. Die Stadtverwaltung will das Solardachprogramm ausweiten. Quelle: Markus Holz

Elektroinstallateure der Garbsener Fachfirma Röder verlegen – unabhängig vom Klimaschutzprojekt – dieser Tage neue Netzwerkkabel in der Schule. Kahler nutzt die Gelegenheit: Er will auf einem Monitor für alle sichtbar machen, wie viel Energie die Solaranlage auf dem Sporthallendach produziert, wie viel Strom die Schule Tag für Tag verbraucht und ob die geplanten Schritte, Energie zu sparen, Erfolg haben. Der Monitor wird in der Pausenhalle hängen und immer die aktuellen Werte anzeigen. Der Garbsener Verein Diginauten bezahlt die zusätzlichen Kabel und schreibt das Computerprogramm dafür. Die Stadtwerke liefern den Zugang zu den Daten. Das Klimaschutzteam der Stadtverwaltung unterstützt die Ambitionen ebenfalls.

„Reden können wir viel“

BNE? Das ist für alle Schulen in Niedersachsen seit dem 1. Februar neu: Jede Schule muss jetzt eine Lehrerin oder einen Lehrer benennen, der sich um das Thema Klimaschutz in möglichst vielen Fächern kümmert. Am Saturnring ist das Bettina Eggers. Die Pädagogin ist seit 1. Februar an der Grundschule. Ihr wichtigster Job als BNE ist es, kindgerechte Unterrichtsinhalte zu erfinden und anschauliche Klimaschutzprojekte wie dieses umzusetzen. Geht es nach Kahler und Eggers, kommen nach dem Strom auch die Verbrauchswerte für Wasser und Wärme auf den Monitor. Wenn alles fertig ist, werden die Kinder sehen, wie viele Eimer Wasser oder wie viel Gramm CO2 sie gespart (oder verbraucht) haben. „Reden können wir viel mit den Kindern“, sagt Kahler, „begreifbar wird das alles erst, wenn sie es auch sehen und wir alle zusammen ein Erfolgserlebnis haben.“

Von Markus Holz