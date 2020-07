Jeden Tag versorgen uns die Bäcker in Garbsen mit frischen Brötchen, Kuchen und Broten. Eine von ihnen, die Bäckerei Langrehr aus Havelse, sucht noch Auszubildende. Doch wie läuft so eine Lehre zum Bäcker überhaupt ab? Unsere Mitarbeiterin Ann-Christin Weber hat einen Tag lang in der Backstube mitangepackt.