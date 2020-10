Horst

Der erste Dorf-Flohmarkt nach vielen Jahren fand am Sonnabend in Horst regen Zuspruch. Mehr als 50 Stände waren über den Ort verteilt. „Ich habe noch einige Nachmeldungen bekommen, daher schätze ich die Anzahl auf insgesamt 55“, sagte Organisatorin und Ideengeberin Carina-Jennifer Kolb-Kummer. Als Grund für den Flohmarkt nannte sie verschmitzt Eigennutz. „Der Keller war voll“, sagte sie mit einem Lachen. Ihr Mann Andreas Kummer unterstütze sie an ihrem Stand.

Bunte Luftballons weisen den Weg

Die großen Flohmärkte, auf denen Stand an Stand steht, hätten ihr nicht so gut gefallen, sagte Kolb-Kummer. Der Dorf-Flohmarkt in Bordenau hingegen schon, und somit war die Idee zu einem eigenen Markt in Horst geboren. Mit einem Flyer im Supermarkt und im Internet warb sie für den Dorf-Flohmarkt. Jeder der teilnehmen wollte, musste sich anmelden. Kolb-Kummer erstellte daraufhin einen Lageplan, der an den Ständen einsehbar war und Besucher durch den Ort lotste. „Das ist einfach eine andere Atmosphäre als so dicht zusammen“, so die Organisatorin. Bunte Luftballons wiesen den Weg zu den Ständen.

Händler und Besucher sind zufrieden

Die Idee kam bei den Händlern wie bei den Besuchern gleichermaßen gut an. „Das ist so liebevoll gemacht hier. Die Leute sind alle gut drauf und freundlich“, sagte Ramona Basan aus Garbsen-Mitte. Sie schaute nach Sachen für den Winter, während ihre Begleitung, Luisa aus Thüringen, auf der Suche nach dem Spiel Switch war. An einigen Ständen gab es zudem frisch gebackenen Kuchen. „Es ist gut, den Flohmarkt am Sonnabend zu machen. Dann sind die Geschäfte noch offen und es ist mehr los“, sagte Verkäuferin Justine Exler. Sie hat ihren Kleiderschrank ausgemistet und bot Bekleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires an. „Ich habe mich sehr über den Flohmarkt gefreut und bin glücklich, einige Euros für Anschaffungen außer der Reihe zu bekommen“, sagte Exler.

Anbieter müssen keine Standgebühr zahlen

Anders als bei sonstigen Flohmärkten mussten die Anbieter keine Standgebühr zahlen. „Ich war von der Idee angetan. Das ist eine schöne Sache und ich unterhalte mich gut mit den Besuchern“, sagte Hans-Jürgen Exler. Er bot an seinem Stand hauptsächlich Kinderkleidung an.

Profis sind schon früh unterwegs

Spaß an der Sache und nette Gespräche: Das war auch für Wolfgang und Anne Rietdorf aus Letter ein Grund zum Mitmachen. Sie boten in der Einfahrt einer guten Freundin allerhand Trödel von Haushaltswaren über Aktenkoffer bis zu Skiern an. Wie viele andere auch kritisierte das Paar die Profihändler, die gezielt und teils auch zudringlich bereits vor der Eröffnung nach Schmuck, Kameras, Briefmarken und Münzen Ausschau hielten. Einen Dank richteten die Letteraner an die Organisatorin für die Mühe, die sie sich gemacht hat.

Zur Galerie Mit 55 Ständen haben sich Bewohner von Horst an ihrem ersten Dorf-Flohmarkt beteiligt. Diese waren über den ganzen Ort verteilt. Besonders glücklich waren Händler und Besucher über das gute Wetter.

Eine Wiederholung ist vorgesehen

Heinz-Peter und Sabine Ahlers aus Berenbostel sind oft auf Flohmärkten unterwegs. „Wir suchen Monchichis, Diddle-Mäuse, NSU-Fahrräder, Antiquitäten und Sachen aus Terrakotta für den Garten“, erzählt das junge Paar am Stand von Louisa Brinkmann und Sophie Larsson. Die beiden ziehen von zuhause aus, daher zählt jeder Euro. Wie viele andere auch ist Anja Raffert aus Garbsen-Mitte mit dem Fahrrad unterwegs. Am Stand von Dagmar Rautschka deckt sie sich mit Büchern ein. „Ich finde Dorf-Flohmärkte ganz toll“, sagte Raffert. Daher strebt Familie Kolb-Kummer auch eine Wiederholung an. „Wir wissen nur noch nicht ob wir das ein- oder zweimal im Jahr machen“, sagte Andreas Kummer.

Von Anke Lütjens