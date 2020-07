Auf der Horst

Hobbyschwimmer aus Garbsen müssen im August auf Badeseen oder Schwimmbäder in anderen Städten ausweichen. Das Hallenbad am Planetenring bleibt von Sonntag, 2. August, bis Sonntag, 31. August, wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Damit gibt es vorübergehend gar kein Bad mehr in Garbsen. Der als Familien- und Freizeitbad konzipierte Badepark in Berenbostel befindet sich noch im Bau und soll im Sommer 2021 eröffnet werden.

Lesen Sie auch: 40 Gäste feiern Richtfest für Badepark Berenbostel

Anzeige

Im Hallenbad im Stadtteil Auf der Horst lässt die Verwaltung „reguläre Wartungs- und Reparaturarbeiten“ ausführen, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit. Es soll am Montag, 31. August, wieder öffnen. Welche Bedingungen dann gelten, sei jetzt noch nicht abzusehen. Das hänge davon ab, welche Vorgaben der Landesregierung in Zeiten der Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt aktuell seien, so Lange. Das gelte auch für die Wiederaufnahme des Betriebes der Sauna. Das Hallenbad war nach einer Zwangspause erst am 17. Juni mit neuen Corona-Regeln wieder geöffnet worden.

Weitere HAZ+ Artikel

Die besagen unter anderem, dass sich nur noch 30 Schwimmer gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen. Um das zu gewährleisten, sind Reservierungen notwendig. Die werden nun nur noch bis Freitag, 31. Juli, 12 Uhr, entgegengenommen. Wer ins Hallenbad möchte, kann sich bei Jens Köhn montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (05131) 707263 melden oder eine E-Mail mit Reservierungswunsch an hallenbad@garbsen.de senden.

Von Gerko Naumann