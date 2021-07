Auf der Horst

Tatjana Nilova wirbelt ihre vierjährige Tochter Daniela durch das Becken im Hallenbad am Planetenring. Das Mädchen quietscht vor Vergnügen und kann offenbar gar nicht genug vom Planschen bekommen. Darauf musste es wegen der Corona-Pandemie auch lange genug schmerzlich verzichten. „Meine Tochter hat im Winter immer wieder gefragt, wann wir endlich wieder ins Schwimmbad gehen dürfen“, sagt Nilova. Monatelang musste sie Daniela vertrösten – seit Anfang dieser Woche hat das Hallenbad zur Freude der Badegäste wieder geöffnet.

Diese Regeln gelten

Allerdings gelten weiterhin einige Einschränkungen, sagt Jens Köhn. Er ist bei der Stadt Garbsen für die Verwaltung der Bäder zuständig. „Das ist aber nichts, was unsere Gäste nicht schon kennen“, sagt Köhn. Am Eingang beginnt alles mit der Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz muss bis in die Umkleide getragen werden, sagt der Bäderfachmann.

Nur vier Personen dürfen gleichzeitig duschen. Quelle: Gerko Naumann

Die Eintrittskarten gibt es wie gewohnt am Kassenautomaten. Zudem müssen sich alle Gäste bei jedem Besuch handschriftlich in eine Liste eintragen, um bei einer möglichen Infektion die Kontakte nachverfolgen zu können. „Bislang hat sich das Gesundheitsamt noch nicht ein Mal deswegen bei uns gemeldet“, sagt Köhn. Die letzte und vielleicht wichtigste Regel: In allen Bereichen des Schwimmbads ist der mittlerweile bekannte Mindestabstand einzuhalten.

Der gilt für Duschen und Umkleiden, die deshalb teilweise gesperrt sind. Die Sauna bleibt ohnehin geschlossen, so sieht es das Bäderkonzept vor. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten auch darauf, dass sich die Gäste im Wasser nicht zu nahe kommen. Die meisten halten sich aber sowieso daran“, so Köhn. Abgeschafft wurde hingegen die Regel aus dem vergangenen Sommer, nach der die Badegäste ausschließlich im Kreis schwimmen durften. Es gibt lediglich eine Obergrenze an Schwimmerinnen und Schwimmern, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen. Die Zahl, die Köhn nicht nennen will, werde in der Praxis aber ohnehin kaum erreicht.

Jens Köhn von der Bäderverwaltung im Hallenbad am Planetenring. Quelle: Gerko Naumann

Das liegt unter anderem daran, dass die Zeiten für den normalen Badebetrieb noch stark begrenzt sind. Montags bis mittwochs und freitags von 6 bis 8 Uhr und donnerstags von 15 bis 19 Uhr kann jeder das Garbsener Hallenbad nutzen. Die übrigen Zeiten sind hauptsächlich für das Nachholen der in der Corona-Zeit ausgefallenen Schwimmkurse für Grundschüler gedacht. Mit diesem Angebot will die Stadt die Defizite aufholen. Vor denen hatten zuletzt vor allem die Schwimmvereine in Garbsen gewarnt. Fast 250 Jungen und Mädchen sollen in den Sommerferien das Seepferdchen-Abzeichen absolvieren.

Sanierung kostet 7 Millionen Euro

Voraussichtlich im nächsten Jahr wird das Hallenbad am Planetenring dann aufwendig saniert. Nach der geplanten Eröffnung des Badeparks hat die Stadt dann zwei Schwimmbäder. So hatte es die Politik Ende des Jahres 2017 nach jahrelangem heftigen Streit entschieden. Das Hallenbad im Stadtteil Auf der Horst soll dann vor allem den Schulen und Vereinen zum Üben dienen, der Badepark ist als Familien- und Freizeitbad vorgesehen. Im Juni hat die Verwaltung für die geplanten Bauarbeiten einen Förderbescheid des Landes Niedersachsen über 3,4 Millionen Euro erhalten. Das ist etwa die Hälfte der geplanten Kosten. Die Arbeiten umfassen die Renovierung von Duschen, Umkleiden, Sanitäranlagen, Fliesen und die Erneuerung der gesamten Bädertechnik.

Das Hallenbad am Planetenring wird demnächst umfassend saniert. Quelle: Gerko Naumann

Noch bevor die Renovierung beginnt, soll der wieder aufgebaute Badepark in Berenbostel den Betrieb aufnehmen. Die Eröffnung dort hatten sich zuletzt wegen der „derzeitigen weltweiten Holz- und Stahlknappheit“ verzögert, wie die Stadt Garbsen mitgeteilt hat.

Info: Die Eintrittspreise für das Hallenbad Planetenring bleiben nach dem Lockdown unverändert. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder ab drei Jahren 1,50 Euro.

Von Gerko Naumann