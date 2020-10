Auf der Horst

Seit 1972 gibt es das Hallenbad am Planetenring – und teilweise stammt die Ausstattung noch genau aus dieser Zeit. Das soll sich im kommenden Jahr ändern: Mit Geld aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten will die Stadt Garbsen das Schwimmbad umfangreich sanieren. Das geht aus einer Vorlage hervor, über die der Rat der Stadt Garbsen noch abstimmen muss. Die Mängelliste ist lang: Heizung, Lüftungsanlagen und die Beleuchtung haben etwa ihre veranschlagte Nutzungsdauer schon überschritten. Sie seien Angaben der Verwaltung zufolge nicht mehr auf dem Stand der Technik und vergeudeten viel Energie. Die Installation soll komplett erneuert werden.

Duschen und Umkleiden sollen attraktiver werden

Auch die Duschen und Umkleiden seien „völlig veraltet“, Einbauten, Sanitäranlagen, Decken und Fliesen „unansehnlich“ und „teilweise beschädigt“. Auch hier muss einiges getan werden. Laut dem Plan der Stadt sollen Fliesen, Oberflächen, Decken, Trennwände und Einrichtung ausgetauscht und zeitgemäß gestaltet werden. Bei der Neugestaltung dieser Bereiche sollen auch die Bedürfnisse von Senioren, Menschen mit Behinderung und den Schwimmmeistern berücksichtigt werden.

Künftig wird es im Hallenbad keine Sauna mehr geben. Sie soll nicht renoviert werden. „Ziel der Maßnahmen ist es, die großen Energieverluste deutlich zu verringern“, sagt Sozialdezernentin Monika Probst. Zudem sollen die Räume angenehm beleuchtet und belüftet werden und Duschen und Umkleiden attraktiver gestaltet sein.

Über die Kosten für das Vorhaben hat die Stadt noch keine Angaben gemacht. Im Dezember 2017 war von knapp sechs Millionen Euro die Rede, die in das Hallenbad investiert werden müssen. Dazu kommen Betriebskosten von jährlich einer Million Euro. Im Schnitt zählt das Bad jährlich mehr als 60.000 Besucher – darunter Schüler, Familien und Freizeitschwimmer.

Seit 2007 wird saniert

Ob renoviert wird, hängt letztlich damit zusammen, ob die Stadt dafür eine Förderung vom Land bekommt. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport fördert bis zum Jahr 2022 die Sanierung kommunaler Sportstätten mit zusätzlich 100 Millionen Euro. Schwerpunkt der Förderung sind Sporthallen und Hallenschwimmbäder. Bis zu 90 Prozent der Kosten können davon gedeckt werden.

Es sind nicht die ersten Bauarbeiten an dem Hallenbad am Planetenring. Seit 2007 ist die Schwimmhalle auf den neuesten Stand gebracht worden. Die Stadt hat Dach und Decke inklusive Elektrik und Beleuchtung erneuert. Zudem wurde der Sprungturm ersetzt. 2014 ist ein neues Blockheizkraftwerk installiert worden. Auch die Fassade des Gebäudes mit Bad und Freizeitheim wurde instandgesetzt.

Erst August war das Bad für mehrere Wochen geschlossen, weil Mitarbeiter die Becken umfangreich gereinigt und die Technik gewartet hatten. Im Keller war das Schwallwasserbecken saniert worden.

Der Erhalt des Hallenbads stand in den vergangenen Jahren immer wieder auf der Kippe. Diskutiert wurde zunächst ein Zentralbad in Garbsen-Mitte. Dann stand die Frage im Raum, ob das neue Schwimmbad in Berenbostel nicht ausreichend groß sei, um auch Platz für Schwimmer aus den anderen Stadtteilen zu bieten. Abschließend geklärt wurde dieser „Bäderstreit“ erst im Dezember 2017: Damals sprach sich die Politik für die Zwei-Bäder-Lösung für Garbsen aus.

Mit großer Mehrheit stimmte der Rat der Stadt für einen Wiederaufbau des Badeparks in Berenbostel und zusätzlich für den Erhalt des Hallenbads in Auf der Horst. Das eine sollte ein Familien- und Freizeitbad sein, das andere ein Sport- und Funktionsbad.

