Berenbostel

Im Auftrag der Stadtentwässerung Garbsen wird derzeit auf dem Pumpwerksgelände am Rudolf-Harbig-Weg in Berenbostel ein neues Abwasserpumpwerk mit Speicherbauwerk errichtet. Für die Anlieferung von großen Bauteilen über einen Schwerlasttransport gelten von Montag, 17. Mai, 9 Uhr, bis Dienstag, 18. Mai, 9 Uhr, Halteverbote.

Die Halteverbote werden eingerichtet an der Kreuzung Osterwalder Straße/Im Hespe, im Kurvenbereich der Straße Im Hespe, an der Kreuzung Im Hespe/Schenkendorfstraße und an der Kreuzung Theodor-Storm-Straße/Rudolf-Harbig-Weg.

Weitere Transporte werden auch in der darauffolgenden Woche stattfinden. Die Stadt Garbsen bittet die Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen. Ansprechpartner ist Nazir Esmer von der Stadtentwässerung Garbsen, erreichbar unter Telefon (0 51 31) 70 72 53 sowie per E-Mail an nazir.esmer@garbsen.de.

Von Linda Tonn