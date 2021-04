Berenbostel

Anfang nächster Woche werden in Berenbostel Teile für die Baustelle am Pumpwerksgelände am Rudolf-Harbig-Weg geliefert. Deswegen wird es von Montag bis Mittwoch, 19. bis 21. April, entlang der Strecke Halteverbote geben, kündigt Stadtsprecher Benjamin Irvin an. Aufgrund der Überbreite der Teile fahren die Schwerlasttransporte bei Nacht. „Für die Anlieferung wird die gesamte Straßenbreite benötigt, sodass zwischen 22 und 6 Uhr nicht im Straßenraum geparkt werden kann“, sagt Irvin.

Am Rudolf-Harbig-Weg sind bereits ganztägige Halteverbotszonen ausgewiesen. An den Straßen Im Hespe, Schenkendorfstraße und im westlichen Bereich der Theodor-Storm-Straße werden zusätzliche, befristete Halteverbote eingerichtet, so der Stadtsprecher.

Auf der Baustelle wird im Auftrag der Stadtentwässerung Garbsen ein neues Abwasserpumpwerk mit Speicherbauwerk errichtet. Ulrike Maichel von der Stadtentwässerung steht für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern unter Telefon (05131) 707283 sowie per E-Mail an ulrike.maichel@garbsen.de bereit.

Von Gerko Naumann