Garbsen

Auch Handwerksbetriebe in Garbsen bekommen die Auswirkungen von Lieferengpässen und steigenden Preisen zu spüren. Immer wieder können sie Aufträge nicht wie geplant ausführen. Die hohen Energiepreise aufgrund des Ukrainekriegs haben diese Problematik noch verschärft. Vor einer zunehmenden Belastung und in deren Folge einer gedämpfte Stimmung in der Branche warnt Petra Reupke, Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) Neustadt, Wunstorf, Garbsen.

Reupke bezieht sich dabei auf eine Einschätzung der UFH-Landesverbandsvorsitzenden Meike Lotze-Franke. „Lieferengpässe und der massive Anstieg von Energie- und Materialpreisen haben das Leben von Unternehmerinnen und Unternehmern erschwert, der Ukraine-Krieg hat diese Entwicklungen für einige Betriebe nun nochmals verschärft.“

„Wenn es sein muss, machen wir Kurzarbeit“

Karl-Heinz Kruse, Firmenchef des Berenbosteler Unternehmens S&K Hausbau, kann ein Lied davon singen. „Egal ob Steine, Dämmmaterial, Holz oder Metall: Die Preise laufen einem davon.“ Steigende Energiepreise machten sich natürlich auch in Produktions- und Transportkosten bemerkbar. Habe ein Einfamilienhaus vor einem Jahr vielleicht rund 300.000 Euro gekostet, könne der Bauherr heute auch schnell mal 375.000 Euro dafür bezahlen.

„Wir haben gute Aufträge vorliegen, können aber eventuell gar nicht loslegen“, so Kruse. Entlassungen drohen keinem seiner zehn Maurer und drei Bürokräfte, „aber wenn es sein muss, machen wir Kurzarbeit“. Mit seinen Kunden müsse er individuelle Regelungen treffen, seriöse Festpreisangebote könne er unter diesen Voraussetzungen kaum machen. „Und bei den derzeit geringen Renditen springen auch schon mal Bauherren beziehungsweise Investoren ganz ab.“

Frachtkosten steigen stark an

Von komplizierteren Arbeitsabläufen berichtet Tischlermeister Frank Behns aus Osterwald. „Wenn sich Lieferzeiten für bestimmte Dinge teilweise extrem verlängern, müssen wir improvisieren“, berichtet Behns, der sich mit seinen drei Gesellen auf Fenster und Türen spezialisiert hat. Hinzu kämen Preiserhöhungen. Silikon zum Beispiel sei um 25 Prozent teurer geworden, und die Frachtkosten machten teilweise schon ein Drittel der Gesamtkosten aus. „Da wird noch was kommen“ glaubt Behns.

„Mein Material bekomme ich in der Regel so, wie ich es brauche“, sagt Heinz-Henning Feise von der gleichnamigen Stahlbau GmbH in Osterwald, „aber die Preise steigen zum Teil bis zu 80 Prozent.“ Die Kunden müssten bereit sein, das auch zu bezahlen. Aufgrund guter eigener Lagerbestände ist Feise zwar nicht so stark betroffen, ein „ungutes Gefühl dem Kunden gegenüber“ aber habe er angesichts der ungewöhnlich hohen Preise schon.

Zukunft ist ungewiss

Auch Kothe Bedachungen aus Osterwald ist überwiegend im Reparaturbereich tätig. „Für uns als Kleinbetrieb hält sich die Problematik noch in Grenzen“, sagt Cornelia Kothe. Eine Palette Dachpappe bekomme man immer noch mal, auch Restbestände hätten ihre Lieferanten häufig noch auf Lager. „Aber wie das alles in ein paar Monaten aussieht, das weiß keiner“, ergänzt Kothe vor allem im Hinblick auf die Energiepreise.

Eine „enorme Nachfrage nach Sonnenenergie“ stellt Sascha Klein fest und führt das auf die durch den Ukrainekrieg ausgelösten hohen Energiepreise zurück. Die gemeinsam mit Daniel Voigtland geführte Dachdeckerei und Zimmerei Klein aus Stelingen ist auch im Bereich Solarenergie tätig. „Wenn China auf irgendeine Weise auf den Krieg reagiert, wird es bestimmt schwierig.“ Und verbindliche Angebote kann Klein grundsätzlich schon länger nicht mehr machen. „Eine Dachsanierung beispielsweise kostet im Schnitt rund 50.000 Euro. Wenn die dann noch etwa ein Drittel teurer wird, ist das schon eine Hausnummer.“

Kunden sind meistens verständnisvoll

Preiserhöhungen und Lieferengpässe beim Material sowie steigende Frachtkosten seien für die „meistens verständnisvollen“ Kunden keine gute Nachricht, sagt Klein. „Für uns ist das Problem nicht so groß.“ Für manche seiner Kunden hingegen schon. „Denn billiger wird es meistens nicht.“

Die UFH haben indes mit Blick auf die Betriebe eine Forderung: „Was sie jetzt brauchen“, so Lotze-Franke, „ist eine schnelle politische und gesetzgeberische Lösung, die den kleinbetrieblichen Sektor unterstützt.“ So müsse beispielsweise die EEG-Umlage zum 1. Juli endlich, ohne jede Wiederbelebungsoption, komplett abgeschafft und die Stromsteuer deutlich reduziert werden.