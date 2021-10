Berenbostel

Ungewöhnliche Besetzung, bekannte Jazzsängerin, reizvolle Klangbegegnungen: Auf Einladung des Jazzclub Garbsen gastieren Hanna Jursch und die Band Band Osmosis im Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) in Berenbostel. Für ihr Konzert am Sonntag, 14. November, hat der Kartenvorverkauf begonnen. Restkarten sind auch an der Abendkasse erhältlich.

Musikalisch groß geworden ist Jursch in Garbsen, unter anderem in der Big Band Berenbostel. Deren Gründer Bodo Schmidt, inzwischen Vorsitzender des Jazzclubs, musste daher wahrscheinlich keine große Überzeugungsarbeit leisten, um die in Berlin lebende Musikerin für ein Gastspiel in ihrer alten Heimat zu gewinnen. Zu erleben ist die auch international gefragte Sängerin in der GSG-Aula mit der Band Osmosis.

„Deren Musik ist geprägt durch Elemente aus dem Pop, Rock und der Elektronischen Tanzmusik, genannt EDM“, sagt Schmidt. „In vier eigens komponierten sogenannten Longpieces schaffen sie ein Wechselspiel aus Eigenkreationen, Jazzstandards und Themen aus der ‚Chaconne’ von Johann Sebastian Bach.“

Lesen Sie auch So waren die Jazztage 2021 mit Big Band Berenbostel, Tokunbo und Jazzorgan

Mitreißende Klangfarben

Die Besetzung des zehnköpfigen Ensembles ist dabei durchaus ungewöhnlich: Neben Keyboard, Saxofon und Gitarre gehören eine Rhythmusgruppe sowie ein Streichquartett zu der Formation. Mit der Begleitung durch Sängerin Jursch erhalte das Ensemble eine mitreißende Klangfarbe, so Schmidt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten dadurch ebenso überraschende wie reizvolle Klangbegegnungen, versprechen die Veranstalter.

Jursch studierte bei Romy Camerun, Norma Winstone und Victoria Newton in London. Sie gastierte bereits im europäischen In- und Ausland sowie in Amerika, Peru und Costa Rica, Preise und Auszeichnungen gewann sie bei unterschiedlichen nationalen und internationalen Wettbewerben. Zudem wirkte die Musikerin bei zahlreichen Rundfunk- und Fernsehauftritten mit. Seit 2006 hat Jursch einen Lehrauftrag für Gesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Vorverkauf hat begonnen

Das Konzert in Garbsen beginnt am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Ludwigstraße 4. Es gilt die 3-G-Regel. Einlass ist bereits um 16 Uhr, Karten kosten 20, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind unter Telefon (0177) 9601273, per E-Mail an tickets@jazzclub-garbsen.de sowie auf der Homepage des Jazzclub möglich. Dort gibt es auch Information zum Jazzclub und seinem weiteren Konzertprogramm.

Von Gert Deppe