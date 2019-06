Berenbostel

Die Mannschaft von Hannover 96 und der neue Trainer Mirko Slomka stellen sich am Sonnabend, 22. Juni, in Garbsen ihren Fans vor. Die Fußballprofis sind ab 10 Uhr bei Möbel Hesse in Berenbostel zu Gast. Geschäftsführer Robert Andreas Hesse hat die Mannschaft zur offiziellen Teamvorstellung mit anschließender Autogrammstunde in sein Möbelhaus geholt. „Wir sind sehr stolz, Hannover 96 bei uns begrüßen zu dürfen – eine neue Mannschaft hautnah, quasi zum Anfassen“, sagt er. Bei dem Aktionstag wird auch das 96-Maskottchen Eddi dabei sein. Zudem gibt ein Torwandschießen, eine Hüpfburg und ein Gewinnspiel.

Von Gerko Naumann