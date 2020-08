Garbsen

Claudia Rimkus schreibt Krimis, die in Hannover spielen. Mit ihrem ersten Buch „ Eichengrund“ ist sie am Freitag, 11. September, auf Homeyers Hof, Frielinger Straße 12, zu Gast. Um 19 Uhr liest sie dort auf der Terrasse.

Rimkus Hobbyermittlerin Charlotte Stern ist bereits als „hannoversche Miss Marple“ bezeichnet worden. Stern kennt sich aus im Polizeigeschehen – schließlich war sie vor ihrer Pensionierung Leiterin des hannoverschen Polizeiarchivs. Zum alten Eisen will sie jedoch nicht gehören und geht stattdessen mit Spürsinn und Tatendrang auf Mörderjagd, als sie in der Presse von zwei mysteriösen Todesfällen in der Seniorenresidenz Eichengrund erfährt. Daraufhin meldet sie sich selbst zum Probewohnen an und beginnt zu ermitteln.

Der Krimi „ Eichengrund“ aus dem Jahr 2018 ist der erste Band von Rimkus Büchern über die Seniorin Stern. Auf ihn folgten „Mörderisches aus Hannover“ im August 2019 und „Rabeneck“ im März 2020.

Tina und Stefan Loth laden gemeinsam mit der Inhaberin von Homeyers Hof, Constanze Buch, zu der Lesung von Claudia Rimkus ein. Quelle: privat

Nach Garbsen eingeladen hat die hannoversche Autorin des Verein „Hab Mut, zeig Gesicht gegen Depressionen und Ängste“. Dessen Gründer, die Garbsener Tina und Stefan Loth, organisieren seit dem vergangenen Jahr regelmäßig Lesungen. Ihr eigentliches Konzept war, Autoren einzuladen, die selbst auf die eine oder andere Art und Weise von Depressionen betroffen sind. Mit der Krimilesung „ Eichengrund“ weichen sie nun davon ab. „Wir möchten unseren Gästen einfach nur etwas Positives anbieten“, sagt Stefan Loth. „Einen unterhaltsamen Abend, an dem gerne auch gelacht werden darf.“

Tickets für die Lesung gibt es ab Mittwoch, 26. August, bis Dienstag, 8. September, bei der Buchhandlung Böhnert im Shopping Plaza Garbsen, Havelser Straße 1. Sie kosten 13,50 Euro. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Personalien der Teilnehmer aufgenommen werden. Eine Abendkasse wird es nicht geben, die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt. Hutspenden für den noch jungen Verein sind willkommen. Weitere Informationen sind auf www.depressionen-hannover.de hinterlegt.

Von Beate Ney-Janßen