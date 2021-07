Garbsen

Wegen Arbeiten am Trinkwassernetz wird die Hannoversche Straße am Wochenende vom 17. und 18. Juli gesperrt. Das teilte der Wasserverband Garbsen-Neustadt mit. Betroffen ist der Bereich zwischen Alte Ricklinger Straße und Konrad-Adenauer-Straße. Hintergrund der Bauarbeiten ist der Austausch der Trinkwasserhauptleitung in der Konrad-Adenauer-Straße. Sie wird an dem Wochenende an die Leitung in der Hannoverschen Straße angeschlossen.

Umleitung ist ausgeschildert

Der Wasserverband bittet darum, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren und die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen. Die Sperrung beginnt am Sonnabend, 17. Juli, um 9 Uhr und wird voraussichtlich bis Sonntag, 18. Juli, 24 Uhr, dauern.

Die Konrad-Adenauer-Straße selbst ist dann ab Montag, 26. Juli, für vier Wochen bis voraussichtlich Sonntag, 22. August, nur als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Hannoversche Straße befahrbar. In dieser Zeit wird die neue Trinkwasserleitung verlegt. Der Wasserverband saniert das Rohrnetz in Altgarbsen, um eine zuverlässige Trinkwasserversorgung zu gewährleisten, und bittet um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen.

Von Gert Deppe