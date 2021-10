Garbsen

Am Montag wird in Garbsen ein neuer Ratsvorsitzender gewählt. Hartmut Büttner (CDU), der das Amt 15 Jahre lang innehatte und über die Parteigrenzen hinweg anerkannt ist, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. „Wenn es am Schönsten ist, sollte man aufhören. Unsere Demokratie lebt vom Wechsel und der ständigen Erneuerung“, sagt der 69-Jährige. Der Hauptgrund seines Rücktritt sei allerdings sein Gesundheitszustand.

Büttner leidet bis heute unter den Spätfolgen eines Autounfalls aus dem Jahr 1995, nach dem er vier Wochen lang im Koma lag. Es gab Ermittlungen, ob es sich um einen Anschlag auf den damaligen Bundestagsabgeordneten gehandelt haben könnte. Hintergrund ist, dass sich Büttner stets für die Opfer der Stasi eingesetzt und die Aufarbeitung des Unrechts in der DDR vorangetrieben hatte. Aufgeklärt wurde der Fall nie.

Ratsvorsitzender moderiert die Sitzungen

Als Ratsvorsitzender leitete Büttner die Sitzungen des Rates in Garbsen als eine Art Moderator. Er achtete vor allem darauf, dass sich alle Beteiligten an die gesetzlich vorgeschriebenen Regeln halten – und wies sie mal launig, mal in strengem Ton auf etwaige Verstöße hin. „Ich habe das Amt sehr gern ausgefüllt. Man muss unparteiisch und gerecht zu jedem sein“, sagt der Stelinger. Das werde er auch seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger raten.

Die- oder derjenige wird bei der ersten Sitzung des neu gewählten Rates gewählt. Die beginnt am Montag, 1. November, um 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7 im Stadtteil Auf der Horst.

Von Gerko Naumann