Monika Probst ist vor 55 Jahren in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) zur Welt gekommen. Dort absolvierte sie 1985 ihr Abitur und anschließend ein Verwaltungsstudium. Nebenbei erwarb sie zwei Universitätsabschlüsse in Pädagogik und im öffentlichen Management. Ihre erste Stelle trat Probst in einer Bauverwaltung an. Mit 25 Jahren wechselte sie in den Landkreis Osterode am Harz. Dort war sie für verschiedene Städte im Einsatz, auch in Führungspositionen.

Bevor sie nach Garbsen kam, war Probst in der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig tätig – mitten in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Dort war sie Teil eines Krisenstabes, der für die Registrierung und Verteilung der Geflüchteten auf Städte und Gemeinden verantwortlich war.

Nach Garbsen ist Probst 2016 gewechselt, weil sie „zurück in den kommunalen Bereich wollte“. Seitdem war sie im Rathaus zunächst als Fachbereichsleiterin für Schulen, Kitas, Jugend, Integration, Kultur und Sport zuständig. 2018 wurde sie vom Rat zur Schul- und Sozialdezernentin und damit zur Nachfolgerin von Iris Metge gewählt. Probst lebt in Havelse. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder (13, 19 und 21 Jahre). / kon