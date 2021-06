Berenbostel

Plötzlich ist Claudio Provenzano nicht mehr als SPD-Bürgermeisterkandidat, sondern als Vater gefragt. Mitten im Gespräch über den anstehenden Wahlkampf ist seine weinende Tochter wichtiger als die Politik. Offenbar hat sie versehentlich eine Seite im Lieblingsbuch ihrer älteren Schwester umgeknickt. „Das kriegen wir dem Bügeleisen bestimmt wieder hin“, sagt Provenzano mit ruhiger Stimme und streichelt der Fünfjährigen über den Kopf – deren trauriger Blick sich augenblicklich aufhellt.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Garbsen wissen

Eins ist klar: So leicht würden sich die Herausforderungen als Bürgermeister in Garbsen nicht lösen lassen. Aber die Szene zeigt im Kleinen, was Provenzano für ein Typ ist. Er will zuhören, und er will Probleme lösen.

Sein Vater ist sein Vorbild

Der 41-Jährige lebt mit seiner Familie in einem Einfamilienhaus in Berenbostel auf einem 700-Quadratmeter-Grundstück mit großem Garten. Ein Luxus, der für den 41-Jährigen nicht selbstverständlich ist. Aufgewachsen ist der Sohn italienischer Gastarbeiter mit Mutter, Vater und Schwester in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Nordstadt Hannovers. „Mein Vater hat immer gesagt: Nichts gehört Dir einfach so. Du musst Dir alles hart erarbeiten“, sagt der Sozialdemokrat. Diese Einstellung hat ihn geprägt, sein Vater ist sein Vorbild.

Zur Person Claudio Provenzano ist 41 Jahre alt. Seit 16 Jahren ist er mit seiner Frau Magda verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter: Sofia (fast 12) und Amalia (5). Aufgewachsen ist Provenzano in der Nordstadt Hannovers, wohin seine Eltern vor seiner Geburt aus Italien als Gastarbeiter ausgewandert sind. Seit elf Jahren lebt die Familie in Berenbostel. Nach seinem erweiterten Realschulabschluss absolvierte Provenzano ab 1996 eine Ausbildung als Industrieelektroniker bei Volkswagen. Anschließend war er am Band im Schichtdienst tätig, bevor sich die Möglichkeit zu einem Wirtschaftsstudium zum Betriebswirt ergab. Ab 2004 kümmerte er sich im Vertrieb um die Qualitätssicherung. 2012 erlangte Provenzano eine Führungsfunktion im Training des Konzerns, die er bis heute bekleidet. Parallel zu seiner beruflichen Karriere war Provenzano stets ehrenamtlich tätig, unter anderem in der Kirche und einer Gewerkschaft. Dort engagierte er sich überwiegend im Bereich der Jugend- und Integrationsarbeit. Aufgrund seiner beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen erhielt er die Möglichkeit, an verschiedenen nationalen und internationalen Führungsprogrammen teilzunehmen.

Auf seine Familie kommt Provenzano im Laufe des Nachmittags ohnehin immer wieder zu sprechen. Wenn das passiert, schwingen Ehrfurcht und Bewunderung in seinen Worten mit. Etwa über seine Schwester, die mit einer Hörschädigung zur Welt gekommen ist. „Trotz vieler großer Widerstände hat sie es geschafft, eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen und in dem Job Fuß zu fassen“, sagt der sichtlich stolze Bruder. Und dann ist da noch der eine Onkel, den es nach einer Odyssee durch Europa in die Schweiz verschlagen hat. „Er hat sich dort sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum Chefingenieur hochgearbeitet.“

Lesen Sie auch: Das ist der CDU-Bürgermeisterkandidat Björn Tegtmeier

Hochgearbeitet hat sich auch Provenzano selbst. Als Jugendlicher trug er Zeitungen aus, um sich sein eigenes Taschengeld zu verdienen. Später stand er zunächst bei VW am Band. Mit einer Mischung aus Glück, Fleiß und ziemlich ungebremstem Ehrgeiz schaffte er einen außergewöhnlich schnellen und steilen Aufstieg innerhalb des Weltkonzerns. Als deutschlandweite Führungskraft im Training übernimmt er seit Jahren Verantwortung.

Seine Frau steht hinter Provenzano

Und doch will er diesen Job gegen den im Rathaus in Garbsen tauschen. Kann der 41-Jährige das schaffen? „Ich glaube fest daran“, sagt Provenzano, dessen Motto im Wahlkampf lautet: „Machen wird mehr möglich machen.“ Als er im Herbst 2020 erstmals von den SPD-Urgesteinen in Garbsen mit der Idee einer Kandidatur konfrontiert wurde, sagte Provenzano nicht sofort zu. „Ich habe mit etwas Bedenkzeit erbeten, um mich mit meiner besseren Hälfte zu besprechen“, sagt der Berenbosteler. Gemeint ist seine Frau Magda, mit der er seit 16 Jahren verheiratet ist. Wie hat sie darauf reagiert? „Ich weiß, dass er Politik aus Leidenschaft macht“, sagt Magda Provenzano. Deshalb habe sie ihm versprochen: „Du musst selbst entscheiden, ob Du das machen willst. Ich stehe auf jeden Fall hinter dir.“

Lesen Sie auch: Das ist der grüne Bürgermeisterkandidat Uwe Mohrhoff

"Mein Lieblingsort ist da, wo es grün ist": Claudio Provenzano (SPD) entspannt in der Natur oder mit seiner Familie im heimischen Garten in Berenbostel. Quelle: Gerko Naumann

Seine Familie ist ohnehin sowas wie sein wichtigster Rückzugsort, sagt Provenzano. Wenn sie nicht gerade mit dem Fahrrad unterwegs im Grünen sind, verbringen sie viel Zeit im heimischen Garten. Dort stehen jede Menge Spielgeräte für die Kinder, vor allem das Kräuterbeet ist beeindruckend. Thymian, Salbei und Minze blühen – vor allem beim Schnittlauch fällt auf, dass die Blätter ziemlich regelmäßig abgeschnitten worden sind. Das hat einen guten Grund, sagt Provenzano. Wenn es die Zeit zulässt, steht er gern in der Küche. Und Schnittlauch gehört zu seinem Lieblingsgericht – Pasta aglio e olio. „Man braucht nur ein gutes Olivenöl, etwas Knoblauch und eben die frischen Kräuter“, empfiehlt der Hobbykoch.

Unliebsame Entscheidungen sorgfältig erklären

Sollte er tatsächlich als ins Rathaus einziehen, will auch Provenzano natürlich nicht alle Zutaten austauschen. Aber er will einen anderen Stil prägen. Offen sein, Gespräche führen, zuhören. „Meine Tür stünde für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit offen“, verspricht Provenzano. Er will diese sowie die Bürgerinnen und Bürger „mitnehmen“, sagt er immer wieder. Das bedeutet im Klartext: Auch unliebsame Entscheidungen so sorgfältig erklären, dass alle sie zumindest nachvollziehen können. So halte er das in seinem jetzigen Job auch, sagt Provenzano. „Und vielleicht täte es der Verwaltung gut, wenn jemand aus der freien Wirtschaft mit frischen Ideen kommt.“

Von Gerko Naumann