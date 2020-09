Garbsen/Hannover

Der juristische Streit zwischen der Stadt Garbsen und ihrem früheren Mitarbeiter Martin von der Werth geht in die nächste Runde. Ein Gütetermin am Arbeitsgericht Hannover scheiterte am Mittwoch ohne Einigung.

Der ehemalige Hausmeister der Caroline-Herschel-Realschule im Stadtteil Auf der Horst verklagt die Stadt auf die Zahlung von mindestens 24.000 Euro. Dieses Geld stehe ihm für Überstunden zu, die er seit 2017 geleistet habe, sagt der 46-Jährige. Doch statt des Geldes erhielt von der Werth von der Stadt im Juli die fristlose Kündigung.

Die Personalabteilung wirft ihrem ehemaligen Mitarbeiter ihrerseits Arbeitszeitbetrug und Prozessbetrug vor. Es geht im Kern darum, wann der Arbeitstag des Hausmeisters begonnen hat. Von der Werth und sein Rechtsanwalt Michael Falke aus Garbsen sagen dazu: gegen 4.30 Uhr. Um diese Zeit habe er Mitarbeiterinnen einer Reinigungsfirma ins Gebäude lassen müssen, da er als Einziger neben der Schulleitung den dafür notwendigen Generalschlüssel besaß. Zudem habe er häufig gegen 22.30 Uhr einen Kontrollgang gemacht und alles abgeschlossen, da es mehrfach zu Vandalismusschäden an der Schule gekommen sei.

Die Anwesenheit in den frühen Morgenstunden hatte sich der Hausmeister von Reinigungskräften schriftlich bestätigen lassen. Diese Aussage hatte eine der Frauen Wochen später allerdings widerrufen. Nun ist ein weiteres Schreiben aufgetaucht, auf das sich Rechtsanwalt Falke vor Gericht berief. Darin erklärt die Frau nun wiederum, dass sie von ihrem Arbeitgeber unter Druck gesetzt worden sei. Nur deshalb habe sie ihre erste Aussage geändert. „Das sieht mir nach einer Gefälligkeit der Firma gegenüber der Stadt Garbsen aus“, sagte Falke.

Stadt widerspricht Hausmeister vor Gericht

Zwei Mitarbeiter der Personalabteilung vertraten die Stadt vor Gericht. Sie stellten den Sachverhalt grundlegend anders dar. Der Hausmeister habe gar keinen Auftrag gehabt, die Schule abends mit einem zusätzlichen Schlüssel abzuschließen. Die normale Schließanlage, die auch die Reinigungskräfte öffnen können, hätte „versicherungstechnisch ausgereicht“. Somit sei auch die Anwesenheit in den frühen Morgenstunden „nicht erforderlich“ gewesen, sagte einer der Stadtmitarbeiter.

Auf Anfrage des Richters machten die Verwaltungsmitarbeiter von der Werth ein Angebot, um sich außergerichtlich zu einigen – wie es bei Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht üblich ist. Sie boten an, die fristlose Kündigung in eine fristgerechte umzuwandeln. Außerdem sei die Stadt bereit, eine Abfindung von drei Monatsgehältern zu zahlen, das wären etwa 9600 Euro.

„Es wird schmutzig“

Falke bezeichnete das zwar als „überraschendes Friedensangebot“, lehnte es allerdings ohne zu zögern ab. „Unser Klageziel ist klar: Wir wollen eine Wiederbeschäftigung von Herrn von der Werth erreichen“, sagte der erfahrene Anwalt für Arbeitsrecht. Wie das Verfahren ausgeht, sei aus seiner Sicht nicht abzusehen. In einem ist sich Falke aber jetzt schon sicher: „Es wird schmutzig.“

Für das weitere Vorgehen bedeutet die gescheiterte Einigung nun, dass sich eine Kammer des Arbeitsgerichts ausführlich mit dem Fall befassen wird. Es kommt in den nächsten Monaten zu einer Verhandlung, die mit einem Urteil endet. Von der Werth selbst hat einen Wunsch, wie das ausfallen könnte: „Ich will meinen Job zurück.“

Die Verwaltungsspitze will sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu dem laufenden Verfahren äußern. Aus der Pressestelle im Rathaus heißt es lediglich: „Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Personalangelegenheiten. Zu beachten sind der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person.“

Der Fall des entlassenen Hausmeisters hatte vor allem an der Caroline-Herschel-Realschule für Aufsehen gesorgt. Kurz vor Beginn der Sommerferien hatten Schüler eigenständig Plakate gemalt und einen Protest für die Wiedereinstellung von der Werths organisiert. Auch Schulleiterin Claudia Schreyer lobte den Hausmeister für seine fachliche Arbeit.

