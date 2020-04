Hannover

Die Feuerwehr Garbsen ist am späten Montagnachmittag wegen eines eingestürzten Kirchendachs in den Ortsteil Havelse ausgerückt. Gegen 17.30 Uhr war an dem Gebäude in der Schulstraße ein Teil der Dachkonstruktion abgesackt. Später stürzte das Dachteil in den Innenraum der Versöhnungskirche. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Der Grund für den Einsturz ist noch unklar.

Die Feuerwehr sperrte die Versöhnungskirche nach dem Einsturz ab. Quelle: Clemens Heidrich

Die Feuerwehr hatte das Gebäude zunächst gesichert. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks ( THW) sollten die abgesackte Dachkonstruktion abstützen. Im Laufe des Abends stürzte dann der betroffene Dachteil trotz aller Bemühungen vollständig in die Kirche. Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Garbsen begutachteten anschließend von einer Drehleiter aus den Schaden. Unterstützung bekamen die Helfer dabei von einem Statiker der Stadt Garbsen sowie von einem Fachberater des THW. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 19.45 Uhr beendet. In den kommenden Tagen werden weitere Untersuchungen an dem Gebäude vorgenommen, um herauszufinden, warum das Kirchendach eingestürzt ist. Eine erste Schätzung des entstandenen Schadens lag am Abend noch nicht vor.

Von Tobias Morchner