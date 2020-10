Havelse

Großeinsatz für die Feuerwehr Garbsen in der Nacht zu Montag: Gegen 3 Uhr wurden die Ehrenamtlichen zu einem vermeintlichen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Marienwerderstraße in Havelse gerufen. Anwohner wählten den Notruf, weil sie Rauch im Treppenhaus gesehen hatten.

Bewohner retten sich ins Freie

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass eine Fußmatte im Eingangsbereich brannte, wie Garbsens Feuerwehr-Sprecher Stefan Müller mitteilt. Die Helfer brachten die glimmenden Überreste ins Freie und lüfteten das Treppenhaus ausgiebig. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die meisten Bewohner bereits in Freie gerettet. „Andre brachten sich vorerst in ihrer Wohnung oder auf dem Balkon in Sicherheit“, sagt Müller. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr Garbsen war mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz, der für die Helfer gegen 3.40 Uhr beendet war. Die Brandermittler der Polizei Hannover haben sich inzwischen in dem Haus umgesehen. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung.

