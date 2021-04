Garbsen

Seit Anfang Februar bietet das Kulturzentrum Kalle in Havelse mit seinen Kulturkisten die Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten kreativ sein zu können. Das kostenlose Angebot – lediglich Materialien wie Ton oder Porzellanrohlinge müssen bezahlt werden – gibt es in den Varianten Überraschung, Porzellan und Töpfern. Es war ursprünglich für Selbstabholer gedacht. Wie die Stadt nun mitteilt, werden Kalles Kulturkisten ab sofort aber auch direkt bis an die Haustür geliefert.

Kooperation mit der Freiwilligenagentur

Dank einer Kooperation mit der Freiwilligenagentur bringen Ehrenamtliche die Pakete kontaktlos denjenigen, die sie nicht selbst in Havelse abholen können – in erster Linie Senioren oder mobil eingeschränkten Menschen.

Ebenfalls neu ist eine Überraschungskiste speziell für Ältere. Wer die Kisten nicht allein auspacken will, kann eine Telefonpatenschaft in Anspruch nehmen. Zu den neuen Angeboten sind weitere Informationen bei der Freiwilligenagentur unter Telefon (05131) 707574 oder nach einer E-Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de erhältlich.

Das Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, ist unter (05137) 9822859 sowie E-Mail an kalle@garbsen.de erreichbar. Selbstabholer können die Kisten zu den Öffnungszeiten sowie nach Terminvereinbarung entgegennehmen.

