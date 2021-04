Altgarbsen

Die Tür zum Heimatmuseum an der Hannoverschen Straße ist geschlossen. Seit März 2020 hängt das Schild, mehr als 20 Öffnungstermine sind bislang ausgefallen – und ein Ende ist noch in Sicht. „Wir waren aber immer aktiv“, sagt Mitarbeiter Manfred John und führt um das Gebäude herum in die Werkstatt. Besucherinnen und Besucher haben zu den niedrigen und vollgestellten Räumen eigentlich keinen Zutritt.

Hier ist der Backstagebereich des Museums, hier werden Ausstellungsstücke repariert, behandelt und gelagert. Doch das soll sich ändern und deshalb werkeln John und sein Kollege Peter Reinert schon seit vielen Monaten in den Räumen.

„Künftig sollen sich Menschen auch das Lager anschauen können“, sagt Reinert. Er hat mehrere Schwerlastregale aufgestellt und die vielen Hundert kleinen und großen Ausstellungsstücke, die gerade nicht im Museum zu sehen sind, sortiert und eingeräumt. Die Holzteile wurden gegen Wurmbefall behandelt, Metallteile entrostet. Es gibt ein Fach mit irdenem Geschirr, es gibt alte Waagen, Werkzeuge, Kaffeemühlen und Alueimer. In einer Ecke stehen alte Herde und eine Schneiderpuppe. „Vorher lag hier alles auf einem Haufen“, sagt der 80-Jährige. „Es war ein reinstes Sammelsurium.“ Jetzt sieht der Raum fast aus wie eine eigene – sehr vollgestellte – Ausstellungsfläche.

„Wir waren immer aktiv“: Manfred John im Ausstellungsraum des Heimatmuseums. Quelle: Linda Tonn

Große Ausstellungsstücke in Havelse

Er sei noch nicht ganz fertig, sagt Reinert. Die Fächer sollen noch beschriftet werden. Und dann sind da ja auch noch die anderen Lagerflächen des Museums. Im alten Rathaus in Havelse gehören dem Heimatmuseum rund 400 Quadratmeter des Dachbodens. Auch dort hat Reinert Ordnung geschaffen, eine Wand gezogen und dafür gesorgt, dass alles übersichtlich ist. In Havelse lagern vor allem große Gegenstände: eine alte Wäschemangel, Futterschneiden, eine Bienenschleuder. Auch im Kulturhaus Kalle gibt es Abstellflächen. Dort sei die Renovierung des Kellers allerdings noch nicht abgeschlossen, sodass die Räume für das Heimatmuseum noch nicht nutzbar sind.

„Wir haben die Zeit der Schließung gut genutzt“, sagt John. „Auch wenn man es nicht sieht: Hinter den Kulissen wird gearbeitet.“ Dem Museum gehörten mittlerweile mehrere Tausend Ausstellungsstücke – von der alten Kutsche bis zum historischen Bügeleisen. „Das kann man nicht alles in der Ausstellung unterbekommen, aber es ist gut zu wissen, was alles da ist.“

Die Ausstellung mit den Zeichnungen und Malereien sollte eigentlich im März 2020 eröffnen. Wegen Corona haben noch keine Besucherinnen und Besucher sie gesehen. Quelle: Linda Tonn

Er führt durch die verlassenen Ausstellungsräume, die seit mehr als einem Jahr von keinem Besucher mehr betreten wurden. Am 22. März 2020 sollte die Sonderausstellung „Was Künstler im Museum entdecken“ mit Malereien und Zeichnungen von Ausstellungsstücken eröffnen. Das war nicht mehr möglich. Doch die Vitrinen sind noch hergerichtet. „Wir hoffen, das wir in absehbarer Zeit öffnen können“, so John.

Neue Beschilderung in der Ausstellung

Und auch in der Hauptausstellung, die Wohngegenstände der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte zeigt, haben sich Kleinigkeiten verändert: Vom Heimatmuseum Seelze haben die Garbsener eine hölzerne Bottich-Waschmaschine aus dem Jahr 1932 geschenkt bekommen. Sie hat neben einer baugleichen Maschine Platz gefunden. Der Vorsitzende des Museums, Hans-Dieter Stölting, hat alle Geräte mit Beschreibungen versehen und Schilder gebastelt.

„Die Menschen sollen wissen, dass wir noch da sind und dass es das Museum noch gibt“, sagt John. Doch dann muss er die Räume wieder abschließen – bis der Lockdown endlich vorbei ist.

Von Linda Tonn