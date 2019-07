Altgarbsen

Die Tür zum Heimatmuseum Garbsen steht weit offen, davor ist ein großer Lieferwagen geparkt. Im Vorraum stapeln sich historische Bügeleisen, Kirchenglocken und eine Waschmaschine (eigentlich ist es eher ein Fass), die sonst in einem Ausstellungsraum für die Besucher zu sehen sind. „Momentan herrscht hier ein wenig Chaos“, sagt Eva Hartmann, ehrenamtliche Pressesprecherin der Einrichtung, fast entschuldigend. Aber die Unordnung hat einen guten Grund: Das Museum wird in den Sommerferien renoviert. Derzeit sind Handwerker dabei, einen neuen Fußboden zu verlegen.

„Wir ersetzen die alten PVC-Platten durch einen modernen Nadura-Boden“, erklärt Thomas Meyer vom Unternehmen Grote Holzfachhandel aus Nienburg. Die mehr als 300 Platten seien deutlich haltbarer und widerstandsfähiger als ihre in die Jahre gekommenen Vorgänger. Außerdem sorge eine Trittschalldämmung dafür, dass die Besucher sich leise im Ausstellungsraum bewegen können.

Stadt und Verein teilen sich die Kosten

Die Kosten für den Umbau übernimmt zum Teil die Stadt Garbsen, zum Teil der Trägerverein des Heimatmuseums aus eigenen Mitteln, berichtet Hartmann. Die erwirtschaften die Ehrenamtlichen aus den Mitgliederbeiträgen von 20 Euro pro Jahr und Person, aus Zuschüssen der Stadt und aus Spenden. Wie teuer der neue Fußboden wird, will Hartmann lieber nicht sagen. Dafür berichtet sie, dass Mitglieder des Vereins in Eigenleistung bei der Renovierung mitgeholfen haben. „Sie haben eine Hecke beseitigt und Erde ausgebuddelt und die Mauer von außen neu isoliert.“

Im Inneren des Gebäudes wird nun noch die Elektrik erneuert. „Dann haben wir endlich genug Steckdosen, um alle Vitrinen vernünftig zu beleuchten“, sagt Hartmann erfreut. Zusätzlich werden noch neue Heizkörper angebracht und die Decke frisch gestrichen. Anschließend werden die Exponate wieder eingeräumt.

Ab 25. August ist wieder geöffnet

Die Arbeiten sollen bis spätestens bis Ende der Sommerferien fertig sein. „In dieser Zeit hätten wir sonst sowieso geschlossen, weil viele der ehrenamtlichen Helfer im Urlaub sind“, sagt Hartmann. Der erste Öffnungstag des dann frisch renovierten Gebäudes an der Hannoverschen Straße 134 in Altgarbsen ist geplant für Sonntag, 25. August. Die Öffnungszeiten sind ab dann wieder die gewohnten: Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr – außer in den Ferien.

Für Schulklassen, Vereine und Gruppen öffnen die Ehrenamtlichen das Haus jederzeit nach Vereinbarung. Der Eintritt ist kostenlos, die Verantwortlichen bitten um eine Spende in ihr rotes Sparschwein. Fragen zum Museum beantwortet Eva Hartmann nach einer E-Mail an eg.hartmann@htp-tel.de.

Von Gerko Naumann