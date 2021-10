Osterwald

Der Heimatverein Osterwald will die Naturerlebniswiese um ein Backhaus erweitern. Das hat der Vereinsvorsitzende Hartmut Sprotte beim Fest zum fünfjährigen Bestehen der Remise am Sonnabend angekündigt. „Wir planen für nächstes Jahr den Bau eines Backhauses für alle, die es nutzen wollen, und in dem Brot, Pizza, Kekse und anderes mehr gebacken werden können. Dabei denken wir besonders an die Kinder und Jugendlichen.“

Hausrat, Spielsachen, Kurioses: Besucher bummeln über den Dorfflohmarkt auf der Naturerlebniswiese. Quelle: Winfried Gburek

„Wir hoffen auf Ihre Unterstützung“, steht auf dem großen Transparent, das der Heimatverein unter dem zustimmenden Applaus der Gäste entrollte. Sprotte bat für dieses Projekt um Spenden – und um tatkräftige Unterstützung, wie sie auch bisher unter anderem durch viele Ehrenamtliche eingebracht worden ist. „Auch eine Mitgliedschaft im Verein mit einem Jahresbeitrag von 29 Euro trägt dazu bei. Aber Mitgliedsbeiträge allein werden dafür nicht ausreichen“, sagte Sprotte.

Die Wiese bleibt ein ehrenamtliches Projekt

Mit einem Transparent veranschaulicht Hartmut Sprotte die Pläne des Heimatvereins für das Backhaus auf der Erlebniswiese Osterwald. Quelle: Winfried Gburek

Musikpavillon, Remise und Teile des Wiesengeländes waren mit großer Unterstützung von Sponsoren, vor allem örtliche Firmen, dem Heimatverein und den beiden Musikvereinen errichtet worden. Vor fünf Jahren wurden der Musikpavillon und die Remise eröffnet. Die Remise beherbergt historische landwirtschaftliche Geräte wie eine Dreschmaschine aus den Dreißigerjahren und eine Steckrübensetzmaschine, die vorher in privaten Scheunen untergestellt waren. Der benachbarte Musikpavillon dient als Bühne vor allem für die beiden Osterwalder Orchester. Sprotte nahm das Fest zum Anlass, um sich bei allen Beteiligten für die Umsetzung des kulturellen Projekts zu bedanken. Allen voran dankte er dem ehemaligen Ortsbürgermeister Jürgen Haase. „Durch seinen Einsatz kamen die notwendigen 100.000 Euro zusammen“, sagte Sprotte und dankte Stadt und Ortsrat für die Unterstützung des Vorhabens.

Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Osterwald Unterende im Musikpavillon. Quelle: Winfried Gburek

Die Naturerlebniswiese erweis sich an diesem zweiten „Tag der offenen Tür“ trotz des kühlen Wetters erneut als willkommener Treffpunkt. Jung und Alt genoss die schwungvollen Platzkonzerte des Musikvereins Osterwald und des Akkordeon-Orchesters. Zwischendurch gingen viele Besucher zu den Ständen des Dorfflohmarkts, um hier und da ein schönes Schnäppchen zu ergattern.

Von Winfried Gburek