Heitlingen

Der Arbeitskreis Heitlinger Herbst hat den Auftritt der HAZ-Kolumnisten Imre Grimm und Uwe Janssen am Freitag, 26. November, kurzfristig abgesagt. Der Abend ist ausverkauft. „Wegen der Zuspitzung der Corona-Lage haben wir uns aber schweren Herzens entschlossen, jedes Risiko zu vermeiden“, schreibt Dieter Albrecht vom Heitlinger Herbst und bittet das Publikum um Verständnis. Gekaufte Karten werden an den Vorverkaufsstellen erstattet.

Harlekin verschiebt Herrmann auf 3. September

Der Horster Harlekin hatte am Freitag kurzfristig die Premiere mit Martin Herrmann abgesagt. Zu viele Gäste hatten wegen der aktuellen Corona-Lage ihre Kartenreservierung storniert. Herrmann wäre eigens für diesen Auftritt aus Freiburg angereist. Das Gastspiel ist verschoben auf den 3. September 2022. Dagegen können die Veranstaltungen mit Kalle Pohl am Sonnabend, 11. Dezember, und mit dem Duo Streckenbach & Köhler am Sonnabend, 18. Dezember, nach dem jetzigen Stand stattfinden.

Von Markus Holz