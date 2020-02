Garbsen

In den frühen Morgenstunden sind derzeit ehrenamtliche Helfer des Nabu unterwegs, um Kröten und andere Amphibien sicher über die Straße zu tragen. Dabei werden sie immer wieder von Rasern bedrängt und gefährdet. „Wir müssen verstärkt feststellen, dass einige Autofahrer immer rücksichtsloser werden“, sagt Martina Märtz, die zweite Vorsitzende des Nabu Garbsen.

Besonders gefährlich sei es derzeit an der Gutenbergstraße. „Trotz Baustelle, schlechter Sicht und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h rasen einige Autos zum Teil mit bis zu zu 90 km/h an den Ehrenamtlichen vorbei und gefährden diese aufs Äußerste“, so Märtz.

Gegen einen Raser haben die Naturschützer sogar Anzeige bei der Polizei erstattet. Ein Helfer hatte ihm per Handzeichen signalisiert, dass er doch langsamer fahren solle. „Das wurde mit beleidigenden Gesten und noch mehr Tempo erwidert“, schildert Märtz. Daraufhin habe man die Polizei gerufen.

Autofahrer zeigt sich einsichtig

In einem klärenden Gespräch habe sich der Autofahrer einsichtig gezeigt und für sein Verhalten entschuldigt. „Das begrüßen wir natürlich“, so die zweite Vorsitzende. „Wir appellieren an alle Autofahrer mehr Rücksicht zu nehmen. Ein paar Sekunden eher am Zielort anzukommen, ist kein Menschenleben wert.“

Dennoch fordern die Naturschützer auch die Zuständigen in Politik und Verwaltung auf, mehr für die Sicherheit der Ehrenamtlichen zu tun. Schon seit Jahren fordert der Nabu Garbsen mehr Sicherheit für die Helfer entlang der Schutzäune. Bislang jedoch ohne Erfolg. „Trotz der bekannten Gefahrenlage, wird nichts unternommen“, sagt Märtz. Die Amphibien stünden unter Artenschutz, die Kommune müsse für ihren und den Schutz der Helfer sorgen.

Querungshilfe für Amphibien

„Die beste Lösung ist, wenn endlich eine dauerhafte Querungshilfe für die Amphibien gebaut wird. Dafür stehen sogar Fördergelder bereit“, sagt Märtz. Man dürfe nicht warten, bis Menschen schwer verletzt werden.

Die Krötenwanderung ist in diesem Jahr wegen des milden Winters früher gestartet als sonst. Um sie beim Überqueren der Straße zu schützen, hat der Nabu Garbsen Schutzzäune aufgestellt. Die Amphibien werden in Eimern gesammelt und von Ehrenamtlichen über die Straße getragen, damit sie auf der anderen Straßenseite ihre Wanderung fortsetzen können.

An Stellen, die von Kröten besonders oft frequentiert werden, mahnen Schilder die Autofahrer zu besonderer Aufmerksamkeit – etwa an der Meyenfelder Straße.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn