Garbsen

Wer in Garbsen einen Betreuungsplatz braucht, sucht oft sehr lange. Die Zahl der Kinder nimmt zu. Und obwohl gleichzeitig neue Einrichtungen wie die AWO-Kita am Campus Maschinenbau eröffnet werden, fehlen nach wie vor viele Plätze. Wenn die Stadt nicht schnell handelt, könnte es in den kommenden Jahren knapp werden. Das geht zumindest aus der Kindertagesstättenbedarfsplanung hervor.

Auf mehr als 50 Seiten wird die Betreuungslage in den verschiedenen Stadtteilen betracht und auf Grundlage von Prognosen zum Bevölkerungswachstum berechnet, wie viele Plätze benötigt werden. Zwar weichen die Berechnungen oft ein wenig von der tatsächlichen Nachfrage ab, die Planung gibt dennoch einen guten Überblick darüber, wo es eng werden könnte

Anzeige

Wie viele Betreuungsplätze gibt es derzeit?

Aktuell stehen in Garbsen 513 Krippenplätze, 1838 Kindergarten- und 524 Hortplätze zur Verfügung. 50,7 Prozent der Krippenkinder haben einen Platz – die Stadt strebt allerdings eine Versorgung von 87,5 Prozent an. Diese Zahl setzt sich zusammen aus einer Versorgung von 75 Prozent bei den Einjährigen und 100 Prozent bei den Zweijährigen. Bei den Kindergartenkindern sollte eigentlich jedes Kind einen Platz haben, derzeit liegt die Versorgung allerdings bei nur 78,9 Prozent. Im vergangenen Jahr lag sie noch bei 84 Prozent. Die 524 Hortplätze kommen auf insgesamt 2149 Grundschüler. Daneben gibt es aber auch bereits zwei Ganztagsgrundschulen mit 517 Plätzen.

Wie viele Plätze fehlen?

Laut den Modellrechnungen in der Bedarfsplanung fehlen für das aktuelle Betreuungsjahr im Krippenbereich 498 Plätze. Auch im Bereich der Kindergärten reichen die vorhandenen Plätze nicht aus: 2020/2021 fehlen 490, ein Jahr später könnten es schon 539 Plätze sein. Bei den Hortplätzen fehlen derzeit knapp 1100, allerdings werden keine neuen Plätze mehr geschaffen, sondern die Umwandlung von Grundschulen in Ganztagsschulen wird vorangetrieben.

Warum wird die Lage nicht besser?

Angaben der Stadt zufolge sinkt die Zahl der Geburten seit einigen Jahren ein wenig. Wurde in den vergangenen Jahren immer noch von 620 Neugeborenen im Stadtgebiet ausgegangen, wird in diesem Jahr eine niedrigere Zahl von 590 angesetzt. Allerdings wird in Garbsen an vielen Stellen gebaut, und es entsteht Wohnraum für Familien mit Kindern. Perspektivisch ist also mit einem Anstieg der Kinderzahlen zu rechnen – und dann werden auch mehr Betreuungsplätze gebraucht.

Im April 2020 ist die neue Kita am Campus Maschinenbau eröffnet worden. Dort finden 105 Krippen- und Kita-Kinder Platz. Quelle: Christina Lange

Bis 2024 werden unter anderem am Bosse-See in Garbsen-Mitte, an der Europaallee, an der Mühlenstraße in Horst, in der Garbsener Schweiz in Altgarbsen, im Baugebiet Klüterfeld in Frielingen und in Berenbostel Ost zahlreiche Häuser und Wohnungen fertig. Laut der Berechnung werden dadurch mindestens 68 Krippen- und 151 Kindergartenplätze benötigt. „Wie viele zusätzliche Plätze tatsächlich wie schnell benötigt werden, hängt davon ab, welcher Personenkreis die neuen Wohneinheiten bezieht“, heißt es von der Stadt.

Lesen Sie auch: Frist läuft am 1. Dezember ab: Jetzt fürs neue Kita-Jahr anmelden

Wo entstehen neue Plätze?

Für das Baugebiet An den Eichen in Berenbostel ist bereits eine Kita mit fünf Gruppen vorgesehen, auch im Baugebiet Im Hespe ist eine mindestens sechsgruppige Einrichtung geplant. Damit könnten in den kommenden Jahren etwa 60 Krippen- und 175 Kindergartenplätze entstehen.

Im Stadtteil Auf der Horst entstehen durch den Neubau des Familienzentrums Murmelstein 17 zusätzliche Krippenplätze, allerdings fallen auch 34 Kindergartenplätze weg. Durch den Ausbau des Familienzentrums Planetenring in der ehemaligen Förderschule Am Kleegrund könnten ab 2021/2022 zehn Kindergarten- und 15 Krippenplätze hinzukommen. 15 Krippenplätze sind in Schloß Ricklingen in Planung. Dort soll an die evangelische Kindertagesstätte angebaut werden. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Ähnliches plant die evangelische Kirchengemeinde in Osterwald: Sie will westlich an die bestehende Kindertagesstätte einen Krippenanbau mit Platz für 15 Kinder errichten.

30 Krippen- und 50 Kindergartenplätze verspricht der Neubau einer Kita an der Ecke Steinwartskamp/Willi-Hamacher-Ring in Horst. Er könnte zum Betreuungsjahr 2022/2023 fertig sein.

Was sind schnelle Lösungen?

Um den akuten Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtteil Auf der Horst zu decken, soll geprüft werden, ob die Räume in der bisherigen Kita Murmelstein an der Straße Talkamp weiter genutzt werden können. Dort ist Platz für 50 Halbtagsplätze. Zudem soll die Stadt Gespräche mit dem evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover führen und über die Schaffung neuer Betreuungsplätze diskutieren. Konkret geht es um das Grundstück der Gemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld an der Andreaestraße in Horst. In Havelse gibt es Überlegungen, auf dem Grundstück der evangelischen Versöhnungsgemeinde an der Schulstraße eine Kindertagesstätte mit Krippen- und Kindergartengruppen zu bauen.

Der Stadtkirchenverband habe bereits Interesse bekundet, auf kirchlichen Grundstücken Kindertagesstätten zu bauen, heißt es von der Stadtverwaltung. Da städtische Grundstücke derzeit kaum zur Verfügung stünden, sei es wichtig, die kirchlichen Flächen einzubeziehen.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn