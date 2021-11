Garbsen

Der Bedarf ist groß, die Nachfrage da: Um das Angebot an Corona-Schnelltests vorhalten zu können, fahren Garbsens Testzentren wieder hoch. Aktuell können sich Bürger an drei unterschiedlichen Standorten testen lassen, weitere sind in Planung.

Derzeit kostenlos testen lassen können sich Garbsenerinnen und Garbsener in der Ziegelei-Scheune bei Möbel Hesse an der Robert-Hesse-Straße 3, auf dem Lidl-Parkplatz im Stadtteil Auf der Horst und auf dem Parkplatz am Planetencenter an der Endhaltestelle. Der Andrang ist groß, mitunter bilden sich lange Schlangen mit Wartezeiten von einer Stunde.

Lesen Sie auch: Stau vor dem Corona-Testzentrum wegen 3G: Das sagen die Wartenden

Die Nachfrage ist auch bei der Apotheke Dr. Buttle an der Roten Reihe in Berenbostel bereits „enorm“, wie Inhaberin Ilona Buttle sagt. Sie hatte ihr Testzentrum im Sommer geschlossen, startet nun aber wieder neu: Ab Sonnabend kann man sich bei der Apotheke – möglichst mit Onlinevoranmeldung – testen lassen. Die Öffnungszeiten sind sonnabends von 9 bis 13 Uhr, montags bis freitags von 8 bis 11 und 15 bis 18 Uhr.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben keine Planungssicherheit“

Die Entscheidung für Buttle war jedoch nicht einfach – sie fiel erst am Donnerstag. „Die politische Entscheidung für 3G am Arbeitsplatz kam extrem kurzfristig – und keiner garantiert uns, dass es in einem Monat nicht schon wieder ganz anders aussieht“, sagt sie mit Blick auf das politische Hin und Her in den vergangenen Wochen und Monaten. Sollte etwa der Lockdown folgen, werde auch ein Testzentrum nicht mehr in dem Maße gebraucht, wie jetzt.

Dann hätte Buttle den Test-Container bei der Apotheke „fast schon umsonst“ aufstellen lassen, Mitarbeiter abgestellt und Helfer akquiriert. Zudem sei der Markt „wie leergefegt“, so Buttle weiter. Zwar habe sie über Umwege eine Charge Tests bekommen, doch sie seien extreme Mangelware. „Asien muss erst wieder neue produzieren, um der abrupt gestiegenen Nachfrage nachzukommen“, so Apothekerin.

Ähnlich sieht es auch Christine Wehmeier von der Frielinger Dorf-Apotheke. Auch dort gab es vor Wochen ein Testzentrum, das inzwischen abgebaut wurde. Und auch dort denkt man nun über eine Wiedereröffnung nach. „Derzeit warten wir aber noch ab, wie sich die Situation entwickelt“, sagt sie. „Der Aufwand ist groß und es gibt keine Planungssicherheit.“ In der nächsten Woche will sie über das Testzentrum an ihrer Apotheke beschließen.

Stadt prüft Flächen für weitere Testzentren

Sollte eine 2-G-plus-Regelung folgen, will auch die Stadt Garbsen nachrüsten. „Die Wirtschaftsförderung der Stadt befindet sich im direkten Gespräch mit Vermietern von potenziellen Räumen für Testzentren“, sagte Stadtsprecher Benjamin Irvin auf Nachfrage. Darunter auch Vereine und Institutionen, etwa die Silvanusgemeinde in Berenbostel. „Es gibt bereits mehrere vielversprechende Flächen in unterschiedlichen Stadtteilen, die auch kurzfristig seitens der Vermieter zur Verfügung gestellt werden könnten.“

Als städtische Gebäude würden zudem etwa das Kulturhaus Kalle in Havelse oder das Stadtarchiv in Horst infrage kommen, aber auch Containerlösungen auf städtische Flächen, etwa am Rathausparkplatz.

Von Simon Polreich