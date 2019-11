Garbsen

In Garbsen wird die Adventszeit sichtbar: An mehreren Orten im Stadtgebiet stehen die ersten geschmückten Weihnachtsbäume. Drei Tannen haben Wolfgang Galler, Daniela Grunwald-Galler und Christian Voigtmann von der Bürgerstiftung Garbsen am Donnerstag an die Kitas in Meyenfeld, Schloß Ricklingen und an die Kreuzsteinkrümel in Altgarbsen verschenkt. Die Kinder und Mitarbeiter in Altgarbsen bedankten sich auf ausgesprochen kreative Weise mit selbst bedruckten T-Shirts. Darauf war das Wort „Danke“ zu lesen, nachdem Leiterin Andrea Bonatz die Jungen und Mädchen in die richtige Reihenfolge sortiert hatte.

Kitas erhalten Geld von Bürgerstiftung

Alle drei Kitas erhielten zudem 200 Euro aus den Spenden, die die Bürgerstiftung in den vergangenen Monaten gesammelt hat. „Damit kaufen wir Spiele für die Gruppen und für den Garten“, sagte Bonatz erfreut. Die Tanne wollen die Erzieher gemeinsam mit Kindern und Eltern schmücken und dann im Garten aufstellen.

Kinder der Paritätischen Kita Garbsen-Mitte haben zusammen mit Bürgermeister Christian Grahl den Tannenbaum im Rathaus geschmückt. Quelle: Stadt Garbsen

Da ist die Stadtverwaltung schon einen Schritt weiter: Im Foyer des Rathauses steht ein Weihnachtsbaum, den Bürgermeister Christian Grahl gemeinsam mit Jungen und Mädchen der Paritätischen Kita Garbsen-Mitte dekoriert hat. Auch in Meyenfeld hat die Adventszeit traditionell mit dem Schmücken einer Tanne auf dem Dorfplatz begonnen – die Freiwillige mit 1000 Lichtern verziert haben.

Der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz in Meyenfeld ist mit 1000 Lichtern geschmückt worden. Quelle: Helmut Päplow

Von Gerko Naumann