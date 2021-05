Stelingen

Noch sind die vier Kaninchen namenlos. Aber sie sind bereits die neuen Stars in der Jugendwerkstatt Garbsen, ganz besonders bei den Jugendlichen, die dort auf dem Weg ins Berufsleben Orientierung und Unterstützung bekommen. „Die jungen Frauen und Männer lieben es, die Tiere zu beobachten und sie zu versorgen“, berichtet Farina Herbst, Fachanleiterin für Landschafts- und Gartenbau.

Der Hofladen der evangelischen Jugendwerkstatt am Hotel Hahnmühle in Stelingen hat seit dem 18. Mai wieder geöffnet – und er hat mit den Kaninchen und einem Bienenvolk „tierisch“ expandiert.

Kaninchen gehören zur Rasse der Deutschen Riesenschecken

Farina Herbst hockt am Stall der Kaninchen und füttert die Tiere mit Gras. „Das ist unser neues Projekt“, sagt sie und zeigt auf den Unterstand, den sie gemeinsam mit Jugendlichen umgebaut hat, ebenso das neue Freigelände.

Die Kaninchen, alle gehören zur Rasse der Deutschen Riesenschecken, sind ganz in der Nähe geboren – bei Züchter Hendrik Dannenbrink in Stelingen. „Noch wissen wir nicht, ob es Mädchen oder Jungen sind“, sagt Herbst. In den nächsten Tagen kommt der Tierarzt. „Dann suchen die Jugendlichen die Namen aus für die vier.“ Was indes alle schon wissen ist, wie groß die Tiere einmal werden können: bis zu 70 Zentimeter vom Schwanz bis zur Nasenspitze.

„19 Jugendliche suchen in der Einrichtung derzeit Perspektiven für ihr berufliches Leben“, sagt Vassiliki Chryssikopoulou, Geschäftsführerin der Jugendwerkstatt. Manche suchen in der Großküche mit Sitz an der Carl-Zeiss-Straße ein paar hundert Meter entfernt, manche im Catering und manche auf dem Außengelände an der Hahnmühle. Die jungen Frauen und Männer ziehen und pflanzen Setzlinge, kümmern sich um Grünflächen, legen Beete an und ernten Gemüse und Obst.

Einblick in die Arbeitswelt

Damit tasten sie sich an Berufe wie Gärtner und Landschaftsbauer heran oder an Aufgaben im Verkauf. Denn all das, was auf dem Außengelände der Einrichtung produziert oder in Projekten erarbeitet wird, gelangt in den Verkauf – von Marmelade und Sommerblumen über Gemüse bis zu Nistkästen und Insektenhotels. „Wir wollen den Jugendlichen vermitteln, dass die gesamte Natur ein Kreislauf ist“, berichtet Fachanleiterin Herbst. „Damit erleben sie den Weg vom Saatgut bis in die Küche.“ Im Hofladen kümmern sich die Jugendlichen auch um das Befüllen der Regale. „Bei allen Projekten können sie sich ausprobieren und Verantwortung übernehmen“, sagt Herbst.

Zur Galerie Teiche, Gemüsebeete, ein Gewächshaus, jede Menge Grün und ein Hofladen: Das bietet das Außengelände der evangelischen Jugendwerkstatt in Garbsen. Nun sind auch Kaninchen und Bienen dort eingezogen.

Eine ganz neue Erfahrung machen die Teilnehmer ab diesem Sommer. Imker Christof Wenzel hat Bienenstöcke auf dem Gelände aufgestellt. „In den nächsten Monaten könnten sich dort etwa 50.000 Bienen entwickeln“, sagt er. Wenzel plant, mit den Jugendlichen gemeinsam zu imkern und eigenen Honig zu ernten. Honig aus seiner Imkerei mit mehreren Standorten in Garbsen steht bereits jetzt in den Regalen des Hofladens.

Die Adresse des Hofladens lautet Zur Hahnmüle 97. Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags, jeweils von 10 bis 12 und von 13.30 bis 15.30 Uhr.

Von Jutta Grätz