Meret Köhne ist eine kreative Frau. „Egal, ob Taufe oder Trauung in Corona-Zeiten – ich bringe alles mit“, sagt die junge Pastorin der Kirchengemeinde Horst-Frielingen-Meyenfeld. Und zeigt spontan die glänzende Messingschale, die sonst im Taufstein am Altar der Kirche steht. „Mit dem Untergestell für Blumenschalen wird sie zu einer mobilen Taufschale, die auch in den Kirchgarten mitgenommen werden kann – für die Einhaltung der Abstandsregeln.“

Die Corona-Zeit habe das Gemeindeleben in den vergangenen Monate kräftig auf den Kopf gestellt, so die 32-Jährige, die seit Anfang 2017 Pastorin in Horst ist. Abstand wahren – dort, wo Kontakt und Berührungen wichtig und nötig sind: Insbesondere das sei eine Gratwanderung in der Corona-Pandemie. Ob beim Gottesdienst, bei Taufen, bei Beerdigungen: Der Ablauf, die gewohnten Handgriffe – alles sei komplett neu und von den Corona-Regeln bestimmt, von der Desinfektion der Kirchbänke bis zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

Corona habe auch den Umgang mit dem Tod geprägt. Trauerfeiern durften lange nur im kleinsten Kreis stattfinden, anfangs nur mit zehn Teilnehmern „Vielen Angehörigen hat das einen würdigen Abschied erschwert“, berichtet Köhne von Gesprächen mit Hinterbliebenen. Manche Familien hätten sogar Gäste ausladen müssen, das habe neben der Trauer noch den sozialen Druck auf die Angehörigen erhöht.

„Wir sind hier auf dem Land, hier gehören große Trauerfeiern zur Tradition.“ Auch das Angebot von Bestattern, eine Gedenkfeier für das nächste Jahr zu planen, hätten die meisten Angehörigen abgelehnt. „Die Menschen wollen abschließen“, sagt Köhne.

Corona hinterlässt Spuren in der Seele

Die Corona-Pandemie habe Spuren in der Seele von vielen Gemeindemitgliedern hinterlassen. Insbesondere Angehörige von Menschen, die in Pflegeheimen betreut werden, hätten ihr oft von Ängsten und Sorgen erzählt. „Es ist schwer, wenn persönliche Begegnungen einfach wegfallen“, sagt Köhne. Und auch für sie selbst sei die Corona-Zeit eine stressige Zeit, trotz der vermeintlichen Ruhe. „Auf mich prasselten so viele Fragen ein: zu Kitaregeln für unsere Krippenkinder, Chorproben, Vorbereitungen für die Gottesdienste“, erinnert sie sich.

So langsam nehme das Gemeindeleben nun wieder Fahrt auf. Die Kirchenvorstandssitzungen, die seit März als Online-Konferenzen organisiert waren, sollen wieder persönlich möglich sein. Und auch der Mega-Mittagstisch am Freitag sei bereits wieder in Planung. Die meisten der Trauungen seien allerdings ins nächste Jahr verschoben. Für eine Open-Air-Trauung fährt die Pastorin in Kürze allerdings in ein Garbsener Restaurant.

Und auch die Konfirmationen werden verschoben. „Wir feiern nun am 13. und 20. September, in vier Gottesdiensten mit je vier Konfirmanden“, berichtet sie. Kontakt zwischen ihr und den Jugendlichen gab es viele Monate lang fast nur per E-Mail, meist über die Eltern. Der Zusammenhalt sei dennoch stark, nicht zuletzt durch die Konfirmandenfreizeit auf Spiekeroog im März, kurz vor dem Lockdown.

Für viele der Jugendlichen sei es am wichtigsten, dass sie zusammen feiern. „Einige verzichten dafür sogar auf die Teilnahme einiger Familienmitglieder“, sagt die 32-Jährige. Die Abstandsregeln machen es in der kleinen Horster Kirche nicht anders möglich.

Was wird eigentlich mit Weihnachten ?

Ein Thema treibt Köhne weiter um. „Wie feiern wir eigentlich Weihnachten zu Corona-Zeiten?“, fragt sie. In den vergangenen Jahren kamen allein rund 4000 Besucher zu den fast stündlichen Heiligabend-Gottesdiensten samt Krippenspielen. „Das wird zu eng“, meint Köhne. „Vielleicht planen wir Open-Air-Gottesdienste und einen Krippenstationsweg.“ Die Pastorin ist eben kreativ.

