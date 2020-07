Garbsen

Auch wenn das öffentliche Leben nach dem Corona-Lockdown langsam wieder Fahrt aufnimmt: Für viele Künstler und Kulturveranstalter in Garbsen dauert die Zwangspause weiter an. Noch immer sind Kleinkunstbühnen geschlossen, werden Kulturveranstaltungen abgesagt, fallen Auftritte aus.

Auch Dieter Albrecht und Günter Tegtmeyer, Organisatoren der Kulturreihe Heitlinger Herbst, haben sich nun entschieden, die vier für den Herbst geplanten Veranstaltungen auf dem Gut der Familie Thiele abzusagen. „Wir bedauern das sehr, es ist uns sehr schwergefallen“, sagt Albrecht. Auftakt der 31. Saison sollte am 25. September mit einer klassischen Blues-Night sein – mit den deutschen Bluesmusikern Georg Schröter und Marc Breitfelder sowie Sänger und Gitarrist Abi Wallenstein als besonderem Gast.

Heitlinger Herbst holt Termine 2021 nach

Mit drei der Künstler, die eigentlich in dieser Saison auftreten sollten, haben die beiden Kulturmacher bereits Nachholtermine für den Herbst 2021 festzurren können. „Damit wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass es trotz der jetzt herrschenden widrigen Bedingungen mit dem Heitlinger Herbst weitergeht“, schreiben die Organisatoren.

So wird die Blues-Night ebenso verschoben wie die Kabarettpremiere mit dem Comedian, der sich selbst „Der Tod“ nennt. Und auch die beiden HAZ-Kolumnisten und Satiriker Uwe Janssen und Imre Grimm werden ihr Programm „Ping“ auf die Bühne im ehemaligen Pferdestall in Heitlingen bringen. In Gesprächen ist Tegtmeyer derzeit noch mit Stephan Blinn, „einem Varietépuppenspieler der Meisterklasse. Es wäre sehr schade, wenn ein Auftritt 2021 nicht zustande käme.“

Sie sind die Heitlinger-Herbst-Macher: Günter Tegtmeyer (links) und Dieter Albrecht. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Horster Harlekin pausiert vorerst weiter

Auch die Kleinkunstbühne Horster Harlekin muss weiter pausieren, die 72 Sitze bleiben bis auf Weiteres leer. „Unsere Räume sind zu klein, um die aktuellen Corona-Auflagen zu erfüllen“, sagt Harlekin-Chefin Jördis Coldewey. „Unsere Künstler könnten so nur vor höchstens 22 Gäste spielen, das ist für unseren Trägerverein nicht finanzierbar.“

Auch wenn zurzeit überhaupt nicht absehbar sei, wie es weitergeht. „Wir planen weiter für den Herbst 2020“, sagt Coldewey. Für Sonnabend, 5. September, ist Kabarettist Peter Vollmer mit seinem Programm „Es lockt das Weib, doch bockt der Leib“ gebucht, für Sonnabend, 26. September, Frederic Hormuth und sein Kabarettprogramm „Bullshit ist kein Dünger“. Zauberkünstler Cody Stone wird am Sonntag, 4. Oktober, mit einer Soloshow zu Gast sein. Und am Sonnabend, 24. Oktober, tritt Kabarettistin Sia Korthaus im Harlekin auf. Ihr Programm lautet „Im Kreise der Bekloppten“.

Coldewey hat auch die ursprünglich für Frühjahr und Sommer 2020 geplanten Auftritte verschieben können. 2021 sollen dann unter anderem Matthias Jung, Carsten Höfer, Thomas Kreimeyer, Thomas Nicolai und die Bösen Schwestern auftreten.

Von Jutta Grätz