Garbsen

Ein Kind hat Fieber, vielleicht Corona. Eine 96-jährige Frau hat auf der Flucht aus der Ukraine einen Zahnersatz verloren. Bei drei Kindern sind die Brillen auf der Strecke geblieben. Alle brauchen einen Arzt oder Optiker. Wie? Wann? Wer fährt? Marc Münnich, Betreiber der Tank & Rast-Anlage Garbsen Nord rotiert. Er beherbergt seit Donnerstagabend auf Bitte der Stadt 80 Flüchtlinge aus der Ukraine. Was er am dringendsten braucht, sind ein Impfteam, Dolmetscher und Ehrenamtliche, die sich um die Menschen kümmern. Vor allem um die Kinder und Jugendlichen.

Von Laatzen ins Motel an der A2

Die 80 Geflüchteten waren mit Hunderten weiterer Menschen am Donnerstag auf dem Messebahnhof Laatzen angekommen. Die Region bat Kommunen um Unterstützung. Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano rief unter anderem Hoteliers an. Münnich sagte für jeden einen Platz zu. Hat er geahnt, was das bedeutet? „Das habe ich mich in dem Moment nicht gefragt. Wichtig war, dass ich helfen kann“, sagt Münnich am Montag wie selbstverständlich. „Wir haben als Deutsche so viel gutzumachen.“ Am selben Abend gegen 23 Uhr kam Provenzano ins Hotel, während Mitarbeiter der Stadt Personalien der Gäste registrierten, begrüßte er die Geflüchteten, war einfach da. Münnich rechnet ihm das persönliche Engagement hoch an. „Ich hoffe, die Unterstützung hält an. Hier kehrt jetzt Alltag ein“, sagt der Hotelier.

Kleiderspenden sind verteilt

Alltag bedeutet: Spenden managen. Arzttermine vereinbaren. Mit der Stadt Regularien wie Krankenversicherung klären. Beschäftigung schaffen für die etwa 25 Kinder. Medikamente und Masken besorgen. Münnich ist am Wochenende mit Spenden aus Garbsen überschüttet worden. „Ich bin völlig überwältigt, das war der Hammer“, sagt er und holt tief Luft. Sein Team hat alles in geordnete Bahnen gelenkt. Ein paar Hygieneartikel stehen immer griffbereit auf einem Sideboard. Eine Ecke in der ersten Etage des Restaurants war für Kleiderspenden freigeräumt. Die Geflüchteten haben alles in Ruhe durchgesehen, untereinander verteilt und den Rest wieder ordentlich zusammengelegt. „Was wir nicht brauchen, geben wir weiter“, sagt Münnich.

Krisenmanager: Raststättenbetreiber Marc Münnich beherbergt derzeit 80 Geflüchtete aus der Ukraine. Quelle: Markus Holz

Unterstützung im Minutentakt

Katja Burmann vom Städtepartnerschaftsverein kommt an den Tisch. Ohne Anmeldung. Sie kennt Münnich nicht, aber sie hat frische Frühstückssachen eingekauft. Aus eigener Tasche. Der Verein werde sich auch engagieren, kündigt Burmann an und bietet Münnich persönliche Unterstützung an. „Ich bin da, ich kann helfen, rufen sie mich an“, sagt sie. Telefonnummern werden ausgetauscht. Münnichs Netzwerk wächst.

Der nächste am Interviewtisch ist Peter Amend, Betreiber der Freizeitanlage am Blauen See auf der anderen Seite der A2. Er macht die Adventure-Golf-Anlage üblicherweise Ende März auf, dieses Jahr vielleicht schon Mitte dieser Woche. „Wenn Du helfen willst, dann bastel’ ein Schild. Das übersetzt jemand und wir hängen es hier auf: Mittwoch, 10 Uhr, Abmarsch zum Blauen See. Wir können das nicht betreuen, das müsst ihr machen. Aber das wäre großartig“, sagt Münnich. Er kennt Amend seit Kindertagen und weiß, dass jetzt vor allem den Kindern die Decke auf den Kopf fällt.

Zahnarzt, Kinderarzt, Optiker

Elena Kolotilina ist da. Die gebürtige Ukrainerin lebt in Berenbostel. Münnich hat die 61-Jährige gebeten, als Dolmetscherin zu helfen. Daran hapert es am meisten. Fünf Minuten später ist Kolotilina mit der 96-Jährigen auf dem Weg zum Zahnarzt in Neustadt. Kaum zurück, begleitet sie das fiebernde Kind zum nächsten Arzt. „Läuft“, sagt Münnich. Innerlich kommen ihm fast die Tränen angesichts der helfenden Hände, die er nie zuvor geschüttelt hat. Auch seine Gäste wollen helfen, fragen um Arbeit im Restaurant oder im Garten – teils aus Dankbarkeit, teils um die Zeit sinnvoll zu gestalten.

Münnichs Verpächter ist am Telefon, die Gesellschaft Tank & Rast in Bonn. Sie hat Flüchtlingen Rabatt bei Essen und Trinken auf ihren Raststätten eingeräumt. Die Toilettenbenutzung ist kostenlos. Jetzt macht die Firma die Tür für Münnich weit auf, will Lebensmittel und Getränke in großen Mengen stiften. Was Münnich an Verpflegung bereitstellt, bekommt er zu einem gewissen Anteil von der Stadt oder der Region ersetzt, aber nicht alles. „Es hat sich jemand gemeldet, der bis jetzt jeden Tag 80 Desserts zubereitet hat oder Kuchen backt. Jemand anderes ist losgefahren und hat uns 200 Schälchen besorgt. Ich bin ja auf all dies nicht vorbereitet“, sagt Münnich. Brot und Brötchen sind im Moment eine Spende der Bäckerei Raute aus Altgarbsen. Wer Fragen hat oder helfen möchte, erreicht Münnichs Team unter (05137) 909690.

Was brauchen die Menschen im A2-Motel jetzt?

Keine Kleiderspenden und kein Spielzeug mehr. Fahrräder wären sinnvoll, „damit die Leute mal rauskommen“, sagt Münnich. Er hätte gerne eine Hotline zu zwei, drei Apotheken und Bekleidungs- oder Schuhgeschäften in Garbsen, die er anrufen kann, um nach Schmerzmitteln, Hustensaft, einen Trainingsanzug oder zwei Paar Kinderturnschuhen zu fragen. „Wir brauchen immer nur ein bisschen, darum macht das über einen ungezielten Spendenaufruf keinen Sinn“, sagt Münnich. Geld spenden gehe aber immer, weil immer irgendetwas gebraucht wird. Das Motelteam hat ein Sparschwein aufgestellt. Wie lange die Ukrainer an der A2 bleiben, kann im Moment niemand sagen.

„Wir schaffen das“

Eine Frau hat Marc Münnich am Montagmorgen ein Foto auf dem Handy gezeigt. Es zeigt ein zerstörtes Haus, es soll das Haus ihrer Familie sein. Das Foto war keine zwei Stunden alt. Wo ihr Mann ist, weiß die Frau nicht. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Mitleid und Bedauern ist die erste natürliche Reaktion. Die Frau liest das in Münnichs Gesicht und sagt: „Sei nicht so traurig, wir schaffen das.“