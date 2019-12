Berenbostel

Hannah Salzig lernt dort, wo schon der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama gespeist hat. Und wo sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ehemaligen russischen Politiker Dmitrij Medwedew getroffen hat: Die 22-Jährige ist Auszubildende am Landhaus am See. Ihre schriftliche Prüfung hat sie gerade hinter sich, im Januar steht die mündliche an. Dass sie gute Arbeit macht, hat sie aber bereits jetzt schwarz auf weiß: Die angehende Hotelkauffrau hat den zweiten Platz beim regionsweiten Wettbewerb in Gastronomieberufen belegt. Der erste Platz ging an Mareile Meyer im Parkhotel Bilm im Glück in Sehnde.

Dass Gastronomie eine Teamleistung ist, hat Salzig bei ihrer Ausbildung von Anfang an gelernt. „Hier muss sich jeder rund 40 Mitarbeiter auf den anderen verlassen können, jedes Rädchen muss ineinander greifen“, berichtet sie. Ob an der Rezeption, in der Buchhaltung, im Service, in der Küche oder beim sogenannten House-Keeping, also der Zimmerreinigung: Die 22-Jährige hat in ihrer Ausbildung alle Bereiche des Hotels kennengelernt.

Organisation ist ihre Leidenschaft

Und sie hat auch die Erfahrung gemacht, wie anstrengend es ist, acht Stunden lang die Zimmer des Hotels zu säubern. „Ich durfte schnell Verantwortung übernehmen“, berichtet sie. So wie bei der Organisation von Veranstaltungen, einer beruflichen Leidenschaft der jungen Frau. Mal sind es Tagungen, mal Hochzeiten, mal runde Geburtstage, für die sie ganze Konzepte schreibt, und die alle Details einer Veranstaltung beinhalten.

„So notieren wir bei einer Hochzeitsfeier sogar den Zeitpunkt, wann sich das Brautpaar setzt“, erklärt die 22-Jährige. Das sei wichtig für Küche und Service, „Denn bis sich danach 100 Gäste setzen, das dauert.“ Ihr Organisationstalent hat sie auch beim Wettbewerb gezeigt und zwar mit ihrem Marketingkonzept zum Thema „Jahrmarkt der Genüsse“.

Ein Beruf, um international zu arbeiten

Dass sie anpacken kann, hat Salzig bereits vor ihrer Ausbildung gezeigt: Nach dem Abitur hat sie einen einjährigen Freiwilligendienst in der Nähe der Hauptstadt Lima in Peru absolviert. Dort hat sie in einem Straßenkindergarten und einem Frauenhaus gearbeitet. „Das war nicht nur eine einschneidende Erfahrung“, sagt sie. Der Auslandsaufenthalt habe sie in ihrem Wunsch bestärkt, einen Beruf zu erlernen, in dem sie international arbeiten kann.

Von der Ausbildungsmöglichkeit im Landhaus am See habe sie im Internet erfahren, auf der Webseite der Arbeitsagentur. Auf ihre Bewerbung habe sie ganz schnell und persönlich eine Antwort erhalten. „Im Landhaus wird viel Wert auf die persönliche Atmosphäre gelegt, beim Umgang mit den Gästen und auch im Team.“

An die Arbeitszeiten in zwei Schichten und am Wochenende habe sie sich gewöhnt, aber viel Zeit, um Garbsen kennenzulernen, habe sie bisher nicht gehabt. Derzeit wohnt sie noch in Hannover und fährt die Strecke täglich mit dem Fahrrad. „Das ist ein guter Ausgleich“, sagt sie und spielt auf ihre fahrradfreundliche Heimatstadt an: „Außerdem komme ich aus Münster.“

